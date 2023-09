ABIO Grosseto e il nuovo progetto "Il bambino al centro" al Torneo di Burraco

Il ricavato del Torneo di Burraco che si è svolto presso il Bagno Moby Dick a Marina di Grosseto è stato interamente devoluto ad ABIO Grosseto, Associazione per il Bambino in Ospedale. Presente anche il primario di pediatria e neonatologia Susanna Falorni.



Grosseto: I Volontari ABIO, che dal 2003 offrono il loro supporto emotivo ai bambini ricoverati e ai loro genitori rendendo meno traumatica l'ospedalizzazione, sono stati presenti durante tutto il Torneo di Burraco che si è svolto presso il Bagno Moby Dick a Marina di Grosseto, al fine di far conoscere il loro nuovo progetto "Il bambino al centro".

Quest'ultimo prevede un’importante opera di umanizzazione pittorica dei nuovi reparti di pediatria e di neonatologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, che ha come obiettivo quello di porre "al centro" il benessere del bambino e della famiglia; creare un ambiente a misura di bambino che riconosce il diritto a trascorrere i giorni del suo ricovero in uno spazio accogliente e fantasioso, permettendogli una serena permanenza in ospedale e favorendo la guarigione.

Al fine di far conoscere il progetto ad un numero sempre più ampio di persone, i Volontari ABIO saranno impegnati dell'organizzazione di eventi che vedranno coinvolta la città di Grosseto.

ABIO Grosseto ringrazia l'APS Burraco Grossetano e il Bagno Moby Dick per l'opportunità e l'ospitalità, e tutti coloro che iscrivendosi al Torneo di Burraco hanno finanziato parte del progetto.