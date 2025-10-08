Abbonamenti e biglietti della nuova stagione dei Teatri di Grosseto

Fino al 10 ottobre c’è tempo per disdire il vecchio abbonamento: da mercoledì 15 ottobre via alla vendita dei nuovi abbonamenti

Grosseto: Continua la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus. In questi giorni è possibile cambiare riconfermare il proprio abbonamento con cambio poltrona o tipologia di pacchetto di biglietti.

I vecchi abbonati hanno tempo fino a venerdì 10 ottobre 2025 per riconfermare il proprio abbonamento. Chi invece desidera disdirlo deve inviare una mail a info@teatridigrosseto.it entro la stessa data. Dopo il 10 ottobre, in assenza di conferma o disdetta, l’abbonamento sarà comunque cancellato.

I nuovi abbonamenti, su appuntamento, saranno disponibili da mercoledì 15 ottobre a venerdì 24 ottobre 2025. La vendita dei biglietti singoli inizierà venerdì 31 ottobre 2025 e proseguirà fino al giorno antecedente ogni rappresentazione sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/. A partire da venerdì 7 novembre 2025, durante le serate di spettacolo, sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del teatro, aperto dalle 19.00 alle 21.00. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.00.

Per ulteriori informazioni su rinnovi, modalità di acquisto e programmazione, è possibile scrivere a info@teatridigrosseto.it oppure chiamare i numeri 334 1030779 – 0564 488064.



