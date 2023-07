Abbattimento barriere architettoniche, approvato progetto ascensore alla Chelliana

Approvato il progetto esecutivo per la costruzione e posa di un nuovo ascensore presso la Biblioteca Chelliana.



Grosseto: Questo significativo intervento, il cui valore complessivo ammonta a 150.000 euro, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno dell'Amministrazione comunale nel valorizzare il patrimonio culturale del territorio promuovendo iniziative per migliorare le strutture a disposizione dei cittadini. La presenza di un ascensore consentirà a persone con mobilità ridotta o disabilità di poter accedere facilmente ai servizi offerti dalla biblioteca, garantendo un'esperienza inclusiva a tutti i visitatori.

"Siamo estremamente soddisfatti per l'approvazione di questo progetto. La Biblioteca Chelliana è da sempre un punto di riferimento per il territorio di Grosseto e l'Amministrazione comunale ha a cuore l'importanza di questo luogo come veicolo di cultura e conoscenza - dichiarano il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'Assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi.

Nel corso degli anni, abbiamo dimostrato un impegno costante per preservare e valorizzare questa istituzione, prima con il trasferimento della sede, che ha riportato la biblioteca nel cuore del centro storico, e successivamente attraverso diversi lavori di ristrutturazione. Continueremo a lavorare per migliorare la struttura e ampliare l'offerta culturale nel territorio di Grosseto, rendendo la nostra biblioteca sempre più inclusiva e accogliente per tutti".