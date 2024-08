Donna cade in vetta Amiata sulle rocce e finisce al pronto soccorso del Misericordia

Amiata: Attivato intervento dei sanitari del 118 della Asl Toscana sudest stamattina alle ore 10:28, sulla vetta dell'Amiata, zona Madonna degli scout. Una donna di 67 anni, residente ad Orvieto, è caduta sulle rocce ed è stata trasportata in codice 2 presso il pronto soccorso del Misericordia di Grosseto.

Intervenuto anche l'elicottero dei pompieri che, di concerto con personale sanitario, ha recuperato con tecniche SAF la donna trasportandola in zona sicura in attesa dell’elicottero VF Drago 124 del nucleo elicotteri VF di Arezzo, che ha poi provveduto a issare a bordo la donna tramite il verricello per il suo successivo trasporto in ospedale a Grosseto.

Sul posto automedica di Castel del Piano, Misericordia di Castel del piano, Misericordia di Grosseto, Elicottero vigili del fuoco, Soccorso alpino.

La donna presentava traumi al busto, presumibilmente alle costole.