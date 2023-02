Politica Ppe per Grosseto, che insieme a Forza Italia e UDC, costituisce la Casa dei Popolari 14 febbraio 2023

14 febbraio 2023 156

156

Redazione Sarà guidata da Roberto Berardi, Pierluigi Ferrara e Giorgio Signori Grosseto: Ppe per Grosseto, che insieme a Forza Italia e UDC, costituisce la Casa dei Popolari guidata da Roberto Berardi, Pierluigi Ferrara e Giorgio Signori, elegge i propri quadri dirigenti: presidente Brunero Bernini , vice presidente Barbara Chelli vice presidente Anna Maria Bernardini, consiglieri, Indro Buonriposi, Deborah De Laurentiis, Gabbrielli Amedeo. Ppe per Grosseto cercherà di tenere unita l'area moderata ed affermare con chiarezza la propria identità e valori con una politica centrata sul bene comune e sul farsi carico delle difficoltà degli altri . Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Ppe per Grosseto, che insieme a Forza Italia e UDC, costituisce la Casa dei Popolari Ppe per Grosseto, che insieme a Forza Italia e UDC, costituisce la Casa dei Popolari 2023-02-14T15:07:00+01:00 111 it Sarà guidata da guidata da Roberto Berardi, Pierluigi Ferrara e Giorgio Signori. Ppe per Grosseto, che insieme a Forza Italia e UDC, costituisce la Casa dei Popolari. PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-amedeo-gabbrielli-forza-italia-1.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-amedeo-gabbrielli-forza-italia-1.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 14 Feb 2023 15:07:00 GMT