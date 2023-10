A2, la Blue Factor esordisce in Coppa Italia ospitando il Salerno

Castiglione della Pescaia: Inizia anche per la Blue Factor, che ha rinnovato la sponsorizzazione con la società presieduta dall’avvocato Fabio Tavarelli, la stagione ufficiale: al Casa Mora, fischio d’inizio alle 19 arbitro Edoardo D’Alessandro di Viareggio, il Castiglione di Alessandro Brizzi sfida il Campolongo Hospital Salerno, nella seconda giornata della Coppa Italia. Rispetto al recente passato la squadra biancoceleste del presidente Marcello Pericoli è rimasta sostanzialmente invariata, con la promozione in panchina di Alessandro Brizzi dalle giovanili e l’ingresso di Alessandro Saitta come team manager e giocatore. L’unica uscita, ma decisamente di quelle pesanti, è stata il passaggio del bomber Federico Buralli (capocannoniere della scorsa serie A2) al Follonica. Confermato tutto il resto del roster.



«Per noi quest’anno deve essere un’ulteriore conferma di crescita – ha detto coach Brizzi, presentando la gara contro il Salerno - E’ vero che non abbiamo più un giocatore come Buralli, ed è per questo che tutti i ragazzi dovranno dare qualcosa in più e mettere in mostra le loro qualità. Ci siamo preparati bene e contro il Salerno voglio subito vedere i progressi fatti in questa preparazione».

Il Campolongo Hospital Salerno ha invece esordito la scorsa settimana, perdendo in casa nel derby del sud contro la Decom Roller Matera per 6-3. Una squadra, quella granata, che conta molto sull’esperienza: dal portiere Juanito Marrazzo a Francesco Sabetta, tutti 37enni, e poi l’argentino Juan Cruz Fontan Alfani (30), Daniele Esposito (49) e un nugolo di giovani da far crescere.

Come lo scorso anno la stagione si divide in due fasi: la prima con la Coppa Italia, e da gennaio con il campionato.

I convocati della Blue Factor

Portieri: Michael Saitta e Alessandro Donnini. Giocatori di movimento: Luigi Brunelli, Brando Santoni, Diego Guarguaglini, Mattia Piro, Filippo Montauti, Filippo Onori, Alessandro Saitta, Luca Mantovani.