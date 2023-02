A2, la Blue Factor al Casa Mora contro la Decom Matera

I biancocelesti di Alberto Aloisi chiamati a ripetersi contro un quintetto esperto come quello di Daniele Persia.



Castiglione della Pescaia: Ancora un turno fra le mura amiche del Casa Mora per la Blue Factor di Alberto Aloisi in serie A2: sabato, in anticipo alle 17 (arbitro Edoardo D’Alessandro di Viareggio) la sfida della quinta giornata è contro la Decom Roller Matera.

Proprio i lucani di Daniele Persia alla vigilia di stagione, sono stati indicati come un quintetto da tenere d’occhio e lo stesso tecnico maremmano Aloisi lo sottolinea. «Da parte nostra stiamo entrando in forma – ha spiegato alla vigilia Aloisi – ma sappiamo bene che nessuna partita è semplice. Il Matera è un ottimo complesso, come tutte le squadre di questa categoria e ha giocatori di livello, uno su tutti l’argentino Conrado Piozzini Perreyra e non possiamo scordarci di Pamela Lapolla, giocatrice della nazionale femminile, che migliora continuamente. I ragazzi ho detto di tenere alta la concentrazione e giocare come sanno».

Oggi, venerdì, in pista l’under19 di Enrico Mariotti per la 12° giornata: alle 21 al Capannino va in onda il derby contro il Galileo Follonica A (arbitro Daniele Moretti di Follonica). Domani, sabato, primo impegno per l’under15 per la 13° giornata: il Castiglione gioca sulla pista dell’Ash Spv Viareggio al Varignano alle 17 (arbitro Luca Lossi di Viareggio) mentre domenica ci sarà il recupero, sempre contro l’Ash Spv Viareggio dell’8° giornata (arbitro Lorenzo Raggioli di Viareggio). Sempre domenica apre l’under13 di Alessandro Brizzi: alle 10 al Casa Mora (arbitro Lorenzo Raggioli di Viareggio) la Skipper Beach Club ospita l’Ash Spv Viareggio. E alle 18 la serie B, nella 4° giornata di campionato, affronta al Casa Mora lo Startit Prato (arbitro Edoardo D’Alessandro di Viareggio).