A2: L'Hobbystore torna da Forte dei Marmi con un punto pieno di rimpianti

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Hobbystore torna dalla trasferta di Forte dei Marmi con un punto pieno di rimpianti. I ragazzi di Fabio Bellan, nell’anticipo della tredicesima giornata di serie A2 hanno ingaggiato un bel duello contro la formazione versiliesi. Le due compagini hanno dato vita a un match equilibrato, che ha visto i locali avanti per 2-1 e 3-2 e i grossetani che invece hanno messo la testa avanti al 10’ con Saitta e hanno trovato il 4-3 con un gol capolavoro di Riccardo Salvadori. Nel mezzo tante occasioni da una parte e dall’altra, con Bruni e Bertozzi che hanno chiuso ogni varco agli avversari.



Il Grosseto torna a muovere la classifica ma recrimina per due occasioni potenziali per andare a segno: nel primo tempo e a due minuti dalla fine il direttore di gara ha chiuso gli occhi su due falli da espulsione (nel secondo caso, per un contatto tra Alfieri e il portiere ci poteva stare anche il rosso) che avrebbe portato nel dischetto l’Hobbystore. E’ anche vero che se Serse Cabella avesse trasformato la punizione di prima all’11 il Cp, in vantaggio per 4-3, avrebbe probabilmente sferrato il colpo del ko. Rimane comunque la bella prestazione di squadra che può garantire di giocare fino in fondo per la salvezza.

Sgs Forte dei Marmi-Hobbystore Grosseto 4-4

SGS FORTE DEI MARMI: Bertozzi, Bazzichi; Lombardi, Maggiu, Chereches, Poletti, Bicicchi, Ballestero, Cacciaguerra, Giovannelli. All. Massimo Mori.

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Bardini, Nerozzi, Cabella, Giusti, Alfieri. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Matteo Fermi.

RETI: nel p.t. al 9’40 Saitta, 12’38 Giovannelli, 16’23 Chereches, 17’46 Nerozzi, 20’26 Lombardi, 22’49 Cabella (rig.); nel s.t. 7’31 Salvadori, 17’49 Lombardi (rig.).

NOTE: espulsioni temporanee Bicicchi, Ballestero.