A1, la Blue Factor batte l’Azzurra Novara

Al Casa Mora, in rimonta, il castiglione supera i piemontesi per 4-2. Doppietta di Lasorsa e paratissime di Saitta

Castiglione della Pescaia: Alla fine i prime tre punti sono arrivati per la Blue Factor. Al Casa Mora il Castiglione con Federico Paghi in panchina, in rimonta batte il Tr Azzurra Novara per 4-2 meritandosi il primo hurrà in campionato. Senza il capitano Luigi Brunelli che si è infortunato durante un allenamento e Mattia Maldini in panchina ad onor di firma, anche lui alle prese con una distorsione, i maremmani sapevano dell’importanza della gara. E la partita non ha tradito le attese. L’Azzurra Novara parte meglio e l’assist di Moyano è perfetto per Maniero che davanti a Saitta non sbaglia, e nel giorno del suo 28esimo compleanno segna l’1-0. Il Castiglione sembra frastornato, ma inizia a macinare gioco. Saitta diventa un “muro” invalicabile e così nel finale il Castiglione la ribalta. Pinto Correia aggancia Cabella e si prende il blu. In power play Lasorsa cannoneggia da fuori e a fil di palo fa secco Fongaro, 1-1. Nell’ultima azione della prima frazione Escobar si traveste da Arsenio Lupen, scippa la pallina a Moyano a centro pista e con un mortifero alza e schiaccia segna il 2-1 che manda le squadre al riposo. Un altro blu a Moyano, fallo su Esquibel è di nuovo fatale al Novara. Appena 10 secondi di power play e Cabiddu da fuori segna il 3-1. Ora il Castiglione vola. Escobar al 10’ serve da destra Lasorsa, e la girata sul primo palo vale il prezzo del biglietto: 4-1 e gara che si mette al meglio per i maremmani. Tataranni in panchina cerca di scuotere i suoi. Al 15’ sul decimo fallo locale, Torres in avanzamento e con un alza e schiaccia mette dentro il 4-2. Da questo momento però la Blue Factor gestisce e rischia il minimo. Lasorsa si prende un blu quando mancano 5 secondi alla seconda sirena. Poi è solo tempo di festeggiare per i primi tre punti.

Blue Factor Castiglione-Tr Azzurra Novara 4-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Brando Santoni, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Federico Paghi.

TR AZZURRA NOVARA: Filippo Fongaro, (Simone Pigato); Matteo Brusa, Juan Josè Moyano, Domenico Illuzzi, Ramiro Javier Torres, Gabriele Gavioli, Bruno Dinis Pinto Correia, Giorgio Maniero. All. Massimo Tataranni.

ARBITRI: Francesco Ferrari di Viareggio, Andrea Davoli di Modena.

RETI: pt (2-1) 2’47 Maniero (N), 21’52 Lasorsa (C), 24’56 Escobar (C); st 6’51 Cabiddu (C), 9’00 Lasorsa (C), 15’13 pp Torres (N).







