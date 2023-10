Sport A1 Hockey: Stasera parte l’avventura in campionato per il Follonica 7 ottobre 2023

Follonica: Ci siamo, da stasera le parole non conteranno più nulla, a parlare sarà solo ed esclusivamente la pista. Comincia il Campionato di Serie A1 FISR 2023/24 del Follonica Hockey. Dopo il percorso di amichevoli e tornei, debutteranno davanti al proprio pubblico contro il Lodi, squadra molto ostica e proveniente dal secondo posto della Regular Season dello scorso anno. La gara si disputerà oggi sabato 7 Ottobre alle ore 20.45 al PalaArmeni di Follonica. Si preannuncia una gara frizzante, contro una squadra che ha voglia di dimostrare e continuare quanto di buono costruito la passata stagione, con meccanismi di gioco ben rodati. Sul fronte del Follonica Hockey c’è tanto entusiasmo e desiderio di cominciare questa stagione. I ragazzi di coach Sergio Silva, sono pronti all’esordio davanti al proprio pubblico, la squadra c’è fisicamente e mentalmente. Hanno lavorato bene per farsi trovare pronti a questo inizio campionato, e sanno benissimo l’importanza del Match. Sarà uno scontro interessante. Il fatto di giocare in casa deve essere uno stimolo in più per fare bene davanti al loro pubblico che li segue e dagli abbonamenti fatti, alla presenza durante gli allenamenti, alle parole di incitamento con le quali stanno facendo sentire tutto il loro supporto. Il Follonica hockey avrà il compito di farli emozionare, appassionare, ma soprattutto quello di farli assistere alla vittoria. La squadra del Follonica Hockey disputerà la gara con i seguenti giocatori: Barozzi, Mugnaini, Pagnini F., Pagnini M., Banini D., Banini F. Monigel, Maldini, Cabiddu".



