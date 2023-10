A1 Hockey: Debutto in Veneto per il Circolo Pattinatori Edilfox

Grosseto: Scatta in questo fine settimana il 101º campionato di massima serie di hockey pista con il Circolo Pattinatori Grosseto di scena domenica pomeriggio alle 18 al Pala Ubroker di Bassano del Grappa. Un impegno subito probante per le ambizioni della formazione guidata da Michele Achilli, che nei due triangolari precampionato, nonostante alcune assenze importanti, ha fatto vedere le proprie potenzialità con l’obiettivo di confermare quanto di buono ha fatto negli ultimi anni. Partiti l’argentino Nacevich e l’inglese Mount, in estate sono sbarcati in Maremma il portiere spagnolo Adria Català (che sostituirà Giovanni Menichetti, che deciso di cessare l’attività) e gli esterni Max Thiel e Matteo Cardella, un viareggino di belle promesse che dimostra come la società del presidente Stefano Osti punti sul settore giovanile per rimanere ancora per tanti anni ai vertici.

L’obiettivo del Cp, che per il sesto anno è legato allo sponsor Edilfox, ma ha anche un prestigioso sponsor tecnico come la Erreà, è confermare gli straordinari risultati ottenuti lo scorso anno: terzo posto in regular season eliminazione nella semifinale in gara4 con il Trissino. I biancorossi hanno disputato anche la semifinale di Coppa Italia con Lodi, hanno disputato otto gare in Europa, sei di Champions League e due in Coppa Wse proprio contro il Bassano, che ha superato gli Ottavi ai tiri di rigore. Negli scontri diretti della passata stagione Saavedra e compagni hanno vinto entrambe le sfide, 5-4 il 7 dicembre 2022 sulla pista Mario Parri e 2-1 il 5 aprile al Pala Ubroker, con il gol decisivo realizzato da Alessandro Franchi.

«Il Bassano si è rinforzato notevolmente. Ha perso Muglia e Coy – dice mister Michele Achilli - ma ne ha presi tre altrettanto validi, Nicolas Barbieri, Ivo Silva e Joca Guimares». «Lo scorso anno i veneti erano partiti bene – aggiunge Achilli - ma poi sono crollati per mancanza di materiale umano e per una serie di infortuni che li hanno costretti ad avere una rosa risicata. Quest’anno torna in grande stile, pronto a riprendersi un posto al sole. Come sarà il campionato? Ci sono due squadre che sono davanti a tutte, Trissino e Forte dei Marmi, poi ci sono sette-otto squadre di livello, compreso ovviamente il Grosseto, che ha acquisito certi schemi e che ha già amalgamato i tre nuovi arrivati. Per arrivare dalla terza alla decima posizione sarà una battaglia».

L’Edilfox si presenterà all’Opening Game con la rosa al completo, con i portieri Adria Català e Paride Sassetti; gli esterni Pablo Saavedra, Mario Rodriguez, Max Thiel, Gaston De Oro, Stefano Paghi, Alessandro Franchi, Serse Cabella, Matteo Cardella.

Il programma della prima giornata. Sabato, ore 20 Indeco Giovinazzo-Trissino; ore 20,45 Why Sport Valdagno-Telea Sandrigo, Gamma Sarzana-Tierre Montebello, Venetalab Breganze-Centro Porsche Firenze Forte dei Marmi, Follonica-Wasken Lodi. Domenica, ore 18: Ubroker Bassano-Edilfox Grosseto. Mercoledì 11 ottobre, ore 20,45 Teamservicecar Monza-Engas Vercelli.