A Viterbo il teatro si fa solidale, in scena “Così è (se vi pare)” per sostenere Ail

Domenica 27 aprile, alle 17, a via Cavour 9, lo spettacolo della Scuola di Teatro del San Leonardo Viterbo: Domenica 27 aprile, alle 17, a Viterbo, la Scuola di Teatro del San Leonardo (via Cavour 9) porterà in scena lo spettacolo “Così è (se vi pare)”, liberamente ispirato alla celebre opera di Luigi Pirandello. L’iniziativa unisce cultura e solidarietà: l'intero ricavato sarà devoluto all’Ail Viterbo, che da anni opera sul territorio con iniziative concrete a supporto dei malati ematologici e delle loro famiglie, promuovendo la ricerca scientifica, l’assistenza domiciliare e il miglioramento delle strutture ospedaliere. “Siamo profondamente grati alla Scuola di Teatro del San Leonardo per aver scelto di sostenere la nostra associazione con questo spettacolo di grande valore artistico e umano – affermano dall’Ail Viterbo -. Ogni iniziativa come questa rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità più consapevole, attenta e solidale. Invitiamo tutti a partecipare, non solo per godere di una bella serata di teatro, ma per essere parte attiva di un gesto di grande generosità.” Lo spettacolo ha la regia di Manuele Pica e vedrà salire sul palco Giustiana Arena, Angiolella Birelli, Elena Capo, O Annamaria Caprara, Daniela Del Pinco, Armando Gabrielli, Lorenzo Magistri, Laura Mencarini, Elena Minnetti, Bruna Modica Ragusa, Laura Patara, Elisa Pizzichini e Rosa Scorsino. Per la prevendita dei biglietti (offerta minima 15 euro) è possibile chiamare il 320 8666056. Seguici



