A Villa Pizzetti partono i corsi gratuiti di Counseling nutrizionale

Grosseto: Nel mese di maggio, presso il presidio di Villa Pizzetti, avranno inizio i corsi di Counseling nutrizionale di gruppo. Il percorso – completamente gratuito – è articolato in cinque incontri, il primo dei quali si terrà venerdì 10 maggio, avranno una durata di circa due ore ciascuno e si terranno ogni quindici giorni. L’iniziativa si rivolge a coloro che sono interessati a migliorare il proprio stile di vita attraverso l’acquisizione interattiva di conoscenze sulla corretta alimentazione e sull’attività fisica. Il percorso è realizzato grazie alla collaborazione dei professionisti che fanno parte del Dipartimento di prevenzione e al Dipartimento delle professioni sanitarie. Attraverso un approccio pratico, i partecipanti al Counseling nutrizionale saranno guidati verso la pianificazione adeguata della giornata alimentare, la corretta lettura delle etichette nutrizionali e l’impostazione di livelli appropriati di attività fisica, associati alla conoscenza dei rischi correlati con gli squilibri nutrizionali. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il confronto e la condivisione in gruppo, che consente di scoprire che alcune problematiche sono comuni a tante persone e di trovare soluzioni adeguate. Un percorso di partecipazione attiva che vuole formare e informare le persone interessate a uno stile di vita ideale rispetto alla propria condizione e al contempo promuovere la condivisione, tra i componenti dei gruppi, di eventuali dubbi con la guida di esperti del settore della nutrizione. Attraverso È possibile ottenere informazioni e richiedere l’iscrizione al percorso inviando una mail all’indirizzo igienedipprev.gr@uslsudest.toscana.it o telefonando al numero 0564 483857. Seguici



