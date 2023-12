A Valpiana inaugurazione della via principale e concerto di Natale

Massa Marittima: Domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 16, il Comune di Massa Marittima invita i cittadini a Valpiana, per la festa di inaugurazione della via principale che attraversa la frazione, recentemente riqualificata con i lavori del terzo stralcio. Nell’occasione sarà inaugurata anche la Casina dell’acqua con la partecipazione del presidente di Adf, Roberto Renai e subito dopo, alle 17, il pomeriggio chiuderà in bellezza con il Concerto di Natale della banda di Torniella, presso la sala multimediale “Don Silvio Galavotti”.



L’iniziativa di domenica apre il cartellone delle festività natalizie a Valpiana, che prevede altri due appuntamenti: il 21 dicembre, alle 16, come da tradizione, Babbo Natale arriva in piazzetta per incontrare i bimbi e consegnare i doni, mentre il 5 gennaio alle 18, sarà la volta della festa della Befana, sempre in piazzetta. Gli eventi sono organizzati dal Consiglio di Frazione di Valpiana con la collaborazione del Comune di Massa Marittima.

“Siamo felici di inaugurare la nuova via delle Fonderie e di condividere con la comunità locale gli importanti obiettivi raggiunti. – afferma il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini – In questi anni il Comune ha investito nella frazione di Valpiana diverse risorse, con interventi migliorativi sia dal punto di vista della sicurezza viaria che del decoro urbano e del benessere dei cittadini. A coronamento della riqualificazione della via principale è stata installata da Adf anche la Casetta dell’Acqua che sarà inaugurata sempre domenica, un servizio atteso, che era stato richiesto dalla popolazione locale e dal Consiglio di Frazione.”

“I lavori portati avanti in questi anni concorrono a delineare il centro cittadino con elementi di architettura e gli arredi. – aggiunge Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici. - Valpiana si sviluppa infatti lungo via delle Fonderie, alla quale abbiamo voluto dare una connotazione di luogo di incontro e di socialità. La valorizzazione del centro potrà implementarsi nei prossimi anni con la riqualificazione della parte dell'area di fronte alla piazzetta, per la quale vi è già un livello avanzato di progettazione.”

“È importante continuare a investire nella frazione di Valpiana anche in considerazione della sua crescita demografica – sottolinea Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura e alla Scuola – è, infatti, un centro abitato particolarmente attrattivo per i nuovi nuclei familiari. Per questo il Comune sta lavorando alla riapertura del nido: abbiamo approvato a ottobre il progetto definitivo, nel frattempo è stato acceso il mutuo per ristrutturare l’immobile con l’obiettivo di far partire i lavori nel corso del prossimo anno.”