A TuttoFood il Tiramisù ai Cantuccini toscani, Saccardi: “Grande capacità innovativa”

Firenze: Cantuccini toscani e Tiramisù: un matrimonio tra eccellenze quello che è stato celebrato oggi a TuttoFood, la Fiera B2B dell'agroalimentare in corso a Milano. “Sono sempre felice di incontrare i Cantuccini Toscani in giro per il mondo”, ha detto a questo proposito Stefania Saccardi, vicepresidente e assessora all'agroalimentare della Regione Toscana. "Il Cantuccino Toscano IGP ha tutte le caratteristiche per svolgere il ruolo di ambasciatore di toscanità. E il matrimonio che si è celebrato qui oggi con il "Tiramisù ai Cantuccini Toscani IGP" può portare questo biscotto così iconico ancora più lontano. Quindi, bravi a questi produttori, bravi per la capacità innovativa, bravi per le idee portate avanti con un progetto che sono lieta la Regione Toscana abbia finanziato».

Daniele Scapigliati, presidente di Assocantuccini, il Consorzio di Tutela dei Cantuccini Toscani IGP, lo ha detto subito “Siamo qui per presentare una ricetta che non è soltanto una ricetta. Sviluppo La sfida da vincere è stata quella di imporsi per grazia, equilibrio, gusto E personalmente penso che la nostra ricetta abbia tutte le carte in regola per vincerla questa sfida”.

"Sono soltanto sei ingredienti - ha spiegato Luisanna Messeri - : zucchero, uova, mascarpone, caffè, cacao amaro per lo spolvero, e cantucci rigorosamente toscani IGP. Gli unici che garantiscono livelli adeguati di qualità e in primis un contenuto di mandorle minimo del 20%. Il segreto per realizzare questa versione, a mio parere più buona dell'originale, è bagnare i cantucci toscani nel caffè ma solo da un lato. Poi l'occhio e la mano del cuoco pasticcere aggiungono grazia alla composizione: con il sac-a-poche si possono fare meraviglie. La sfida però la vinceremo al gusto”.

Marco Ginanneschi, CEO di Finanza Futura e ricercatore indipendente nel campo degli studi sul cibo, sottolinea come "con il tiramisù siamo in presenza di un megafood: un'icona del Made in Italy agroalimentare, che nel mondo genera un fatturato ben superiore al miliardo di dollari, se sommiamo gli ingredienti acquistati dai consumatori in tutto il mondo per realizzare il tiramisù in casa e il valore della produzione industriale. Si può fare con qualsiasi tipo di formaggio fresco cremoso ma il migliore è sempre fatto con il mascarpone italiano. Può essere utilizzato con qualsiasi tipo di caffè ma il caffè italiano, preparato con una macchina per espresso o con una moka, è sempre il migliore La sfida che abbiamo voluto cogliere è quella di aggiungere un dolce cremoso la croccantezza, moderata dal bagno nel caffè, dei cantuccini toscani, per assicurare un'esplosione di gusto, un sapore indimenticabile, che convince chiunque a ricrearlo in ogni possibile occasione”.