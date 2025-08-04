A Tuscania Danza, Teatro, Musica e Circo

dal 21 al 24 agosto 2024 – Tuscania (VT)

Tuscania: Ad agosto torna direzioniAltre, il festival multidisciplinare a cura di TWAIN Centro Produzione Danza, con la direzione artistica di Loredana Parrella, articolato in spettacoli per tutte le età di danza, teatro, musica e circo. Dopo una prima tappa a Viterbo, dal 21 al 24 agosto la programmazione prosegue a Tuscania, abitando diversi luoghi.

Il borgo medievale vedrà quattro giorni all’insegna delle arti performative nelle strade del Centro Storico e negli spazi Anfiteatro Parco Torre di Lavello, Ex Tempio Santa Croce, Giardino Pubblico di Viale Trieste, Supercinema, continuando e rafforzando il percorso artistico e di valorizzazione del territorio intrapreso da diversi anni.

Si inizia il 21 agosto alle ore 18:30 presso il Giardino Pubblico Viale Trieste con Trio churro spettacolo di circo della compagnia Chien Barbù Mal Rasè, attiva da oltre dieci anni, che fonda la propria ricerca sull’improvvisazione, la tradizione dei ciarlatani, il teatro popolare ed il clown teatrale; a seguire alle 19.30 al Giardino Ex Tempio Santa Croce spazio alla danza di Sogno_duet di Twain physical dance theatre, estratto dello spettacolo tratto da "Sogno di una notte di mezza estate", primo capolavoro comico di W.Shakespeare, la più magica delle sue commedie, una miscela di avventure amorose romantiche, di sentimentalismo patetico, di fantasie erotiche capziose, di burla sapida e di inganni fiabeschi dove si intersecano folklore e letteratura classica, il mito e la favola. Si continua alle 19:45 all’interno dell’Ex Tempio Santa Croce con Carbonio di Twain_Centro Produzione Danza con la coreografia di Jessica De Masi. L’opera mette in scena un mito di creazione immaginando come possa essere una cosmogonia post apocalittica di un’umanità futura. Infine, alle 21:15 presso il Supercinema, in scena La luna sui nossi monti di e con Stefania Menestrina. Una creatura che resistendo cerca la poesia della sua esistenza, uno spazio tra i contrasti che la abitano dentro e fuori, immaginandosi diverso, immaginandosi più in alto.

Il 22 agosto appuntamento alle ore 18:45 presso il Giardino dell’Ex Tempio Santa Croce con lo spettacolo di danza Pezzi fragili di Naturalis Labor, che analizza la condivisione profonda di due persone sconosciute, che si rendono conto di quanto uno sia importante per l'altra. Una pièce emotiva, sottile, poetica. Alle 19:15 sempre al Giardino dell’Ex Tempio Santa Croce si prosegue con il primo evento del focus sui Paesi Baschi, spettacoli identificativi della rete europea di operatori con cui TWAIN collabora, offrendo momenti di scambio tra addetti ai lavori, pubblico e artisti. In scena Gorputzu laburra di Doos Colectivo, un site specific di danza contemporanea che indaga la ricerca di equilibrio. Alle 19:45, nello stesso luogo, si prosegue con la danza dello spettacolo Dive di Nanouk/Ivona. Alle 21:15, invece, al Supercinema si passa al teatro con Il mulo e l'Alpino di Xhuliano Dule, Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo. La storia di Giuseppe Beghin, conosciuto come Bepi, un uomo comune di Bassano del Grappa costretto a vivere l'assurdità della guerra durante l'invasione italiana dell'Albania nel 1941.

Il 23 agosto, la rassegna propone ben tre spettacoli di danza. Alle 19:15 presso il Giardino Santa Croce va in scena la seconda compagnia proveniente dalla Spagna Zuk.Performing Arts, che con Ypark esplora il viaggio straziante di una donna verso la libertà. Alle 19.45 presso il Giardino dell’Ex Tempio Santa Croce in programma Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Carlo Massari/Sanpapié e alle 22:00 presso l’Anfiteatro di Torre Lavello lo spettacolo Bambini nel buio di Balletto Civile, in cui all’alba un gruppo di giovani lascia un rave e si arrampica su una collina per osservare un’eclissi totale.

In conclusione, il 24 agosto alle 18:45 in Piazza Bastianini va in scena Vis a vis della Compagnia EgriBiancoDanza con le coreografie di Raphael Bianco. Una giovane coppia è seduta a un tavolino di un bar. I due si scambiano sguardi e si sfiorano, ma improvvisamente, all’insaputa dei commensali, scoppia una violenta lite.

Alle 19:00 le strade del Centro Storico prenderanno vita con Le Vie di Carta di Twain physical dance theatre/Arearea con la regia e le coreografie di Marta Bevilacqua, Loredana Parrella e Yoris Petrillo. Itinerari performativi che trasformano i luoghi in scenari di narrazione poetica e innovativa del paesaggio urbano e della sua storia produttiva, ponendo una particolare attenzione a librerie, legatorie, stamperie, biblioteche ed edicole, per una riflessione sulla carta.

Infine, alle 21:15 presso il Supercinema si terrà la finale della nona edizione del Premio direzioniAltre dedicato a giovani coreografi. Cinque i progetti selezionati attraverso l’attenta analisi di una giuria di operatori: a b o u t : b l a n k di Manuela C. Colacicco, che gioca con il conflitto tra l'identità che abitiamo e quella che costruiamo attraverso la narrazione; Coraggio. La sfortuna non esiste di Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali, un assolo-duetto dove un uomo si confronta con la sua mente e il suo alter-ego, raffigurando la complessità della psiche umana che nasconde forse la sua vera forza nell’irrazionalità; INSTRUCTIONS UNCLEAR [primo studio] di Fabio Bergaglio, un manifesto contro la coerenza, urlo maldestro di una generazione cresciuta con internet, promesse e illusioni; LET’S KEEP IN TOUCH di Giammarco Pignatiello, una performance sul rapporto di coppia codipendente, sullo stare insieme come forma vuota, come struttura che si regge su gesti appresi, automatismi affettivi e abitudini condivise; LIF –Studio di Claudio Scalia, in cui i due protagonisti diventano simboli di continuità e speranza. Nel cuore di un universo frammentato, dimostrano che, anche quando ogni cosa sembra perduta, la vita può sempre trovare una nuova forma.

Ogni sera dalle 18 presso l’ex tempio Santa Croce è possibile visitare, inoltre, la mostra interattiva dedicata alla storia artistica di Twain. La mostra ripercorre attraverso immagini, video e testimonianze originali la storia di 19 anni di attività di Twain.

L’esposizione presenterà oltre 500 foto e circa 50 contenuti multimediali, tutto materiale selezionato tra le immagini storiche dell’archivio fotografico di Twain. La mostra ripercorre i 19 anni di attività e ogni annualità sarà arricchita da clip video che consentiranno la visione delle produzioni del repertorio di Twain.

“direzioniAltre” mette in relazione ricerca, innovazione e giovane autorialità, andando incontro al pubblico e coinvolgendolo in prima persona, proponendosi come un'occasione di confronto con l’esperienza artistica, i luoghi e gli altri spettatori. “direzioniAltre” è un vero e proprio evento di riqualificazione e riutilizzo dei luoghi della quotidianità; un festival-narrazione che racconta il territorio che abita ai propri cittadini.

Il festival, finalizzato alla sperimentazione di nuove modalità di ricerca scenica e di incontro tra artisti e spettatori – nato nel 2013 ad Albano Laziale, spostatosi nel 2015 a Ladispoli, nel 2016 a Tolfa e dal 2018 a Tuscania – dal 2022 ha ampliato il suo programma con le edizioni del Municipio VIII di Roma, Santa Marinella, Vicovaro e Viterbo. Quest’anno tra Viterbo e Tuscania presenta un totale di 26 eventi tra spettacoli, laboratori e incontri in 7 giorni di programmazione con 25 artisti/compagnie.

Il progetto è realizzato con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit, Comune di Tuscania e in collaborazione con Anonima Teatri e PERIFERIE ARTISTICHE – Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio.











