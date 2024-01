A Torniella due giorni di eventi per aprire l’anno nuovo

L’inaugurazione del rinnovato centro civico sarà l’evento clou



Torniella: Associazione Pro Loco Piloni Torniella e Comune di Roccastrada per una due giorni di eventi per aprire l’anno nuovo a Torniella. Venerdi 5 gennaio alle ore 15,00 inaugurazione del rinnovato Centro Civico con la partecipazione di Giorgio Martellucci presidente della Pro Loco Piloni Torniella, Francesco Limatola sindaco di Roccastrada, Andrea Rovini direttore amministrativo Eurit srl, Walter Scapigliati storico esperto minerario, Paolo Sammuri geologo e Lidia Bai presidente Parco Colline Metallifere. Arricchiranno il pomeriggio il Convegno sulla miniera di caolino di Torniella e la proiezione di video e foto del Parco delle Colline Metallifere. Alla fine dell’evento verrà offerto un ricco rinfresco.

Il nuovo centro civico di Torniella, ex sede della scuola elementare e materna, è stato oggetto di una profonda ristrutturazione realizzata grazie ad un accordo tra Comune di Roccastrada ed Associazione Pro Loco Piloni/Torniella. Gli spazi ristrutturati ed arredati verranno utilizzati per l’organizzazione di eventi e la promozione turistica del territorio.

Sabato 6 gennaio dalle 18,00 alle 20,00 nella nuova sede del Centro Civico “Cosa ha portato la Befana?” un interessante percorso gastronomico di degustazione con tipicità, tradizione e fantasia.