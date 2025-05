A Tarquinia lo speaker e consulente Robert Jhonson

Tarquinia: Robert Jhonson, speaker internazionale, consulente di alcune delle aziende e industrie più conosciute al mondo (Ikea, Google, Toyota e Virgin) nonché di Bill Gates e dell'ex presidente statunitense Bill Clinton, sarà a Tarquinia martedì 20 maggio, alle 20, al teatro comunale “Rossella Falk”. L’evento è stato presentato nel corso di una diretta Facebook il 29 aprile moderata dal giornalista Stefano Tienforti, con la partecipazione di Jhonson, dell’assessore comunale al commercio Andrea Andreani, della presidente della Società Tarquiniense d’Arte e Storia Alessandra Sileoni, della presidente del Lions Club di Tarquinia Roberta Ranucci e del direttore artistico del teatro comunale “Rossella Falk” Giancarlo Capitani e. L’incontro, rivolto a cittadini, professioni e imprenditori, rientra nell’ambito del tour europeo con cui lo speaker americano sta promuovendo una vera e propria rivoluzione culturale e personale, con l’obiettivo d’ispirare il pubblico a diventare protagonista del cambiamento, adottando stili di vita più consapevoli, promuovendo il benessere e abbracciando una visione più evoluta del proprio ruolo nella società.

Jhonson ritiene che i veri leader del futuro non sono solo grandi nomi, ma le persone comuni che scelgono, ogni giorno, di affrontare le difficoltà con coraggio e saggezza. La sua filosofia è racchiusa nel motto “Distinguersi per non estinguersi.” L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia, dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia e dal Lions Club di Tarquinia, in collaborazione con Vincanto wine bar, e vede il coinvolgimento dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, con la partecipazione degli studenti nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.

È necessario prenotare tramite il seguente link https://rj-tarquinia.eventbrite.com.