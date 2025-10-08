A Tarquinia incontro tra il sindaco e il direttore del commercio

Il sindaco Francesco Sposetti ha incontrato il direttore del commercio estero della provincia cubana di Artemisa Jorge Luis Oramas Vargas

Tarquinia: Il sindaco Francesco Sposetti ha accolto al palazzo comunale il direttore del commercio estero, degli investimenti esteri e della cooperazione internazionale della provincia cubana di Artemisa, Jorge Luis Oramas Vargas, giunto a Tarquinia per valutare la possibilità di stringere nuovi legami commerciali tra la città etrusca e il territorio cubano. All’incontro hanno preso parte l’assessore comunale Andrea Andreani, il presidente dell’associazione Semi di Pace, Luca Bondi, e il direttore della Cooperativa Pantano Marco Federici. La visita si inserisce nel solco delle relazioni di amicizia e collaborazione che, grazie al prezioso lavoro di Semi di Pace, uniscono da anni Tarquinia a Cuba. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo per esplorare non solo la cooperazione solidale, ma anche per verificare nuove ed eventuali prospettive di sviluppo economico e commerciale. “Questa occasione rafforza un legame già profondo con Cuba e apre la strada a nuove opportunità di crescita reciproca – ha dichiarato il sindaco Sposetti –. Vogliamo consolidare le relazioni esistenti e valutare percorsi comuni che possano portare benefici economici tra la nostra comunità e quella di Artemisa”.