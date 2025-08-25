A Talamone servizi importanti dalla Cri

Talamone: La sede della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, a Talamone ospita servizi importanti. Sono presenti gli ambulatori dei medici di base e pediatri, che la Cri accoglie in base a un accordo sottoscritto in passato con la giunta comunale di Orbetello. Inoltre, alcuni locali della palazzina Cri sono utilizzati per un servizio di parafarmacia, molto utile per i cittadini ei residenti a Talamone.

La Cri sta comunque rivedendo l'intera situazione di Talamone, come consiglio direttivo, per razionalizzare l'uso dei locali e delle attività previste