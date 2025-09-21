A Talamone intervento della Cri Costa d'Argento

Il Comitato della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d'Argento ha recentemente curato alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso la sede CRI di Talamone, situata nella zona del porto.

Talamone: La palazzina ospita da anni ambulatori dei Medici di Medicina Generale, oltre a importanti servizi della Croce Rossa destinati alla popolazione.

Responsabile per la CRI a Talamone è il Dott. Carmine De Francesco, volontario e Istruttore di Guida della Croce Rossa, attivamente impegnato nella gestione e valorizzazione delle attività locali.

Alla riorganizzazione dei servizi presso la sede collabora anche la Dott.ssa Guya Sarperi Stoppa, su incarico del Presidente del Comitato, con l’obiettivo di riprogrammare alcune attività sanitarie e assistenziali in sinergia con il Comune di Orbetello e l’Assessore Roberto Berardi.

Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione delle strutture territoriali della Croce Rossa, a beneficio della comunità locale.