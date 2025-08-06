A sud di Ansedonia la Sagra estiva della bruschetta

Fino al 10 agosto, nella splendida località rurale del Giardino, a sud di Ansedonia, si stanno attirando tantissimi visitatori e turisti.

Orbetello: Questa zona, poco lontano dagli imponenti resti della Villa Romana delle Settefinestre, è un vero e proprio tesoro di storia e natura. Il circolo culturale, sociale e ricreativo del "Giardino", presieduto da Alberto Pasquarelli, organizza fino al 10 agosto la tradizionale "Sagra Estiva della Bruschetta". Questa festa, preparata secondo le antiche tradizioni dei contadini maremmani, si svolge negli impianti sportivi e ricreativi della struttura, offrendo un momento di convivialità e gusto per tutti. Ma non finisce qui! Dopo questa iniziativa, il circolo sarà protagonista di altre attività per il periodo turistico, come tornei di burraco, briscola, serate musicali e danzanti. Questi eventi sono aperti a tutti i cittadini residenti al Giardino, molti dei quali sono coltivatori diretti e agricoltori, mantenendo vivo il legame con le tradizioni dei butteri e dell'agricoltura, che da sempre caratterizzano questa affascinante zona di Maremma.