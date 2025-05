A Stefano Mancuso il Pegaso alla cultura. Giani: “Da lui una nuova visione della natura”

Firenze: Il Pegaso d’Oro, massimo riconoscimento dell’Amministrazione regionale istituito dalla Giunta nel 1993, consiste in una riproduzione del cavallo alato Pegaso, emblema del Comitato toscano di liberazione nazionale, poi stilizzato a modello di una moneta attribuita all’artista fiorentino Benvenuto Cellini e oggi simbolo della Regione Toscana.

Domenica 11 maggio il Pegaso alla cultura è stato conferito dal presidente della Regione Eugenio Giani a Stefano Mancuso, neuroscienziato docente di arboricoltura generale ed etologia vegetale all’Università di Firenze e membro dell'Accademia dei Georgofili, nel corso di una cerimonia al Teatro Era di Pontedera in provincia di Pisa in occasione degli Ecodays organizzati nell’ambito della rassegna Ecoincontri nella cittadina toscana.

Saggista e divulgatore, Stefano Mancuso, nelle parole di Giani, “nella sua attività accademica ha contribuito ad una nuova visione del mondo vegetale ed ha saputo coinvolgere con sensibilità e passione l’opinione pubblica nel dibattito sui temi dell’ecologia, sostenibilità e interdipendenza fra tutte le forme di vita. Il suo lavoro può essere considerato fondamentale nella comunicazione di una nuova forma di etica che sa mettere in relazione in modo armonico lo sviluppo dell’individuo con quello di tutto l’ecosistema, fuori da ogni schema di prevaricazione degli interessi economici e del profitto fine a se stesso sull’ambiente e sul rispetto della natura Nel corso di questa legislatura per ben sette volte la Regione ha dovuto proclamare lo stato di emergenza a causa di eventi climatici che non possono più essere definiti “straordinari”. Stefano Mancuso, in questo senso, è un intellettuale sull'ambiente dotato di autorevolezza e credibilità a livello internazionale.

“Le sue e le indicazioni – continua Giani - sono sempre affascinanti e capaci di guardare al futuro e Stefano Mancuso è oggi una delle figure più eminenti nel campo della ricerca e della cultura che si occupa dello sviluppo sostenibile. Quindi una figura che rappresenta quella Toscana che pensa e che può contare su studiosi di particolare talento che permettono di guardare con speranza all’attenzione sui temi attinenti alla transizione ambientale ed ecologica ed alla sostenibilità del suo sviluppo”.

Secondo Stefano Mancuso, dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso gli scienziati hanno iniziato ad ammettere che le piante hanno non solo capacità "sociali", ma una forma di intelligenza che fino ad allora non era stata immaginata.

“Oggi – afferma Stefano Mancuso - viviamo in un mondo in cui sembra che mentre i potenti del mondo sembrano essersi dimenticati delle questioni ambientali, le persone comuni vedono e sentono perfettamente che il nostro pianeta sta cambiando un giorno dopo l'altro ad una velocità che non si era mai vista prima e sono molto più interessate a questi temi rispetto a 15 anni fa.

Sono 18 mesi – spiega Mancuso - che ogni mese è il mese più caldo mai registrato. Questo è il risultato dell'opera distruttiva dell'uomo che si può però invertire. Viviamo anche nell'unico luogo del mondo che sta facendo qualcosa da questo punto di vista. L'Unione Europea è l'unica parte del pianeta che negli ultimi anni ha ha ridotto del 36% le proprie emissioni di anidride carbonica e negli ultimi 3 anni ha prodotto meno anidride carbonica di quanto ne produceva negli anni precedenti. Dobbiamo essere orgogliosi di questo. Il fatto che l’Europa sia l’unica unica a farlo dimostra che si può ridurre il livello delle emissioni senza ridurre la ricchezza delle nazioni. Dobbiamo essere un modello, e far capire che anche se questa riduzione dell'anidride carbonica a livello globale è quasi ininfluente, a livello di esempio è fondamentale”.