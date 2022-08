A Stanghellini del Terziere di Borgo il 125° Balestro del Girifalco

Massa Marittima: Alberto Stanghellini vince il 125° Balestro del Girifalco portando il 44° palio nella sede del Terziere di Borgo. Secondo si è classificato Matteo Donati per il Terziere di Cittavecchia e terzo Alessandro Vagnetti sempre di Cittavecchia.







Una vittoria importante che permette al Terziere di Borgo di raggiungere Cittanuova nella classifica generale delle vittorie. La proclamazione del vincitore da parte dell’araldo ha sorpreso la piazza. Infatti le previsioni davano per scontata la vittoria di Matteo Donati che aveva fatto un ottimo tiro. Una grande delusione per il terziere bianco nero che resta a 36 vittorie.

Alberto Stanghellini, 25 anni, è alla sua settima presenza al balestro. Alberto dedica la sua vittoria a tre persone care a tutto il Terziere di Borgo prematuramente scomparse in questi ultimi anni: Idrio Brinzaglia, Daniele Martellucci e Giulia Marchetti.





Serata indimenticabile nella splendida cornice dei palazzi medievali della piazza Garibaldi. Circa duecento i figuranti negli splendidi costumi medievali. Ad arricchire la manifestazione la Compagnia Sbandieratori e musici quest’anno tornata agli antichi splendori con oltre cinquanta elementi che hanno offerto uno spettacolo che ha entusiasmato il numerosi pubblico accorso alla manifestazione.

Il rito del Balestro si è ripetuto come da collaudato programma: Proclamazione del balestro e lettura da parte del’araldo della dedicazione quest’anno al grande scrittore toscano Renato Fucini. Benedizione da parte del vescovo Carlo Ciattini, firma dell’albo d’oro da parte del vincitore di maggio e consegna del collare d’argento. Applausi e consensi al palio dipinto dal pittore Fabio Calvetti di Certaldo, applausi alla squadra compione italiana e ai due balestrieri vincitori del tricorniolo a san Marino Fabio Fidanzi e Roberto Betti rispettivamente primo e secondo.

La stagione agonistica continua con altri tornei a Volterra, Lucca, San Marino e con la Taglia Guelfa l’11 settembre a Massa Marittima. Numerosi anche gli impegni per la Compagnia sbandieratori e musici e per la Società dei Terzieri fino a fine anno.

La Società dei Terzieri nonostante i successi e i traguardi raggiunti anche in campo nazionale non ha vita tranquilla. La competizione del balestro del Girifalco è molto sentita a Massa Marittima e anima le passioni che se da un lato sono il sale della vita dall’altro gli eccessi possono offuscare l’essenziale, i valori e gli obiettivi della valorizzazione, tutela e trasmissione delle tradizioni soprattutto nella prospettiva di una crescita culturale e sociale di tutta la città metallifera. Numerosi sono i problemi che la Società dovrà risolvere per il prossimo futuro: e dimissioni del rettore sono ancora sul tavolo da un mese, le contestazioni della vigilia del Terziere di Cittannova devono essere esaminate, le richieste sempre di cittannova per un nuovo regolamento del sorteggio aspettano risposte.

Se i Terzieri di Cittannova, Cittavecchia e Borgo sapranno dialogare e cercare soluzioni positive per il bene della Società ciò si trasformerà in ricchezza e occasioni di sviluppo sia per la Società stessa che per la Città di Massa Marittima che resta una delle cittadine più belle della Toscana, se i Terzieri non sapranno superare i problemi e prenderanno la pericolosa strada delle contrapposizioni il futuro della Società dei terzieri sarà in salita.