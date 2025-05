A solo 18 anni, Adriano Micheli è Campione Italiano di Triathlon

Grosseto: IL giovane studente-atleta del Fossombroni, SIA ad indirizzo sportivo, ha sbaragliato gli avversari in Sardegna facendo la differenza nella sezione di corsa finale Adriano Micheli è il nuovo CAMPIONE ITALIANO DI TRIATHLON CROSS JUNIOR 2025.

L’atleta si era già qualificato negli anni precedenti con tre podium nel Circuito Internazionale XTERRA, vincendo anche il titolo di Vice Campione Italiano di Triathlon Cross Junior nel 2023.

In questo Campionato italiano, disputatosi nello splendido scenario del Lago di Gusana, a Gavoi, Adriano si è fatto notare fin dalle prime bracciate nella frazione di nuoto. Ottimo come sempre nella successiva prova in mountain bike, è stato però nel percorso di corsa cross che ha letteralmente fatto la differenza, mettendo in campo tutta la sua grinta e le sue doti atletiche. Ha tagliato il traguardo con un tempo impressionante di 1 ora, 5 minuti e 32 secondi.