A Seggiano una nuova gestione per il punto vendita Coop

La Cooperativa di Comunità Il Borgo si propone come protagonista del futuro del negozio

Seggiano: Dal 7 giugno 2025 il negozio Coop di Seggiano entra in una nuova fase: la gestione passa ufficialmente a una cooperativa di comunità in franchising Coop, segnando un importante esempio di collaborazione tra il grande mondo della cooperazione e le realtà locali.

In un contesto come quello di Seggiano, paese dell’entroterra toscano, il negozio non è solo un luogo dove fare la spesa, ma un presidio di socialità, coesione e servizio quotidiano. Proprio per questo la scelta di attivare un percorso partecipativo con la comunità rappresenta una risposta concreta alle sfide dello spopolamento e della perdita di servizi nei territori interni. Seggiano è una località dove la presenza dei numerosi turisti e visitatori è presente non solo nella stagione estiva.

“Coop Unione Amiatina aveva rilevato nel 2023 il negozio dopo un periodo di chiusura e altri periodi di crisi. Il punto vendita continuerà a operare con l’insegna Coop, ma sarà gestito direttamente da una cooperativa di comunità proprio del territorio” queste le parole di Vincenzo Fazzi Presidente di Coop Unione Amiatina. “La cooperativa Il Borgo nasce proprio per rispondere ai bisogni del territorio e valorizzare le risorse locali. Il subentro avviene nel quadro di un modello di franchising promosso da Coop, con l’obiettivo di preservare e rafforzare la presenza dei servizi essenziali nei piccoli centri.”

“Non si tratta solo di un passaggio di gestione” dichiara Stefania Cassani, Presidente della Cooperativa Il Borgo, “ma di una vera e propria assunzione di responsabilità collettiva: il negozio è di tutti, e tutti possiamo contribuire a farlo vivere e crescere. La cooperativa di comunità potrà così conciliare le esigenze economiche con quelle sociali, rafforzando il legame tra il negozio e gli abitanti. La cooperativa di comunità nasce per sua natura per offrire servizi alla comunità, noi dal 2018 operiamo a Montelaterone con vari servizi che spaziano dal sostegno socio-sanitario passando per la gestione di un’aula multimediale, fino a offrire servizi come l’agri-ristorazione l’albergo diffuso”