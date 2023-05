“A scuola di costituzione”, alla Fondazione Polo Universitario Grossetano

Grosseto: Il terzo seminario del Progetto “A scuola di Costituzione” si terrà presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano giovedì 4 maggio, ed avrà come tema "Le conseguenze dell'articolo 2 della Costituzione sulla legislazione successiva".



Sarà introdotto da Giuseppe Corlito, referente del Progetto per Il Comitato per la Democrazia Costituzionale di Grosseto, e da Romeo Carusi, presidente della sezione ANPI "Elvio Palazzoli" di Grosseto. La lezione magistrale verrà tenuta da Mauro Volpi, professore emerito di Diritto Costituzionale dell'Università di Perugia.

Seguirà l'esposizione dei lavori dei gruppi di studio di studentesse e studenti, che hanno approfondito i seguenti temi: la II E dell’Istituto Leopoldo II si è occupata del diritto alla vita e dell'eutanasia; si è divisa in 4 gruppi (1. situazione in Italia e all'estero; 2. Indisponibilità della vita e diritto alla vita; 3. la questione dal punto di vista religioso; 4. i fatti di cronaca); la II A dell’Istituto Rosmini si è occupata del diritto di asilo e si è divisa in 3 gruppi (1. aspetti giuridici; 2. i migranti e i fatti di Cutro; 3. le cause della migrazione); la III F del Liceo Scientifico ha trattato il tema dei diritti inviolabili dell'uomo e i doveri della solidarietà e si è divisa in 3 gruppi (1. la Resistenza e la solidarietà; 2. la migrazione e i nuovi italiani; 3. l'art. 2 negli atti della Costituente).