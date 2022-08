annuncio Cultura & spettacolo A Scarlino Scalo va in scena lo spettacolo “Dreaming Disco” 22 agosto 2022

Redazione Martedì 23 agosto in piazza Gramsci l’appuntamento con il gruppo diretto da Silvia Dolfi

Scarlino Scalo: Torna la musica a Scarlino Scalo: martedì 23 agosto alle 21.30 è in programma lo spettacolo del gruppo “Voci fuori dal coro” diretto da Silvia Dolfi. L’appuntamento è in piazza Gramsci e l’ingresso è gratuito. L’evento “Dreaming disco” farà fare agli spettatori un balzo indietro nel tempo, nei mitici anni 70 e 80 quando la disco music era la regina incontrastata del sabato sera. Una panoramica musicale carica di ritmo ed energia con i maggiori successi internazionali, da Gloria Gaynor a Donna Summer, dagli Abba ai Village People.

