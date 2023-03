A Scarlino la differenziata è sempre più smart

In arrivo i nuovi contenitori ad accesso controllato per la riorganizzazione dei servizi di raccolta



Incremento della quantità e qualità della differenziata, servizio più efficiente e innovativo, inizio del percorso verso la tariffa puntuale

Scarlino: Tutto pronto per la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti Da metà aprile, Sei Toscana installerà su tutto il territorio comunale le nuove postazioni di raccolta differenziata con contenitori ad accesso controllato. Le nuove postazioni saranno tutte dotate di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card. La tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari e questo consentirà, quando il nuovo servizio sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.





«La nuova organizzazione del servizio di raccolta riguarderà la maggior parte del territorio comunale, fatta eccezione per il capoluogo – dicono il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco Luciano Giulianelli –: ciò comporterà un miglioramento sotto l’aspetto del decoro urbano perché i cassonetti di ultima generazione sono, oltre che funzionali, anche molto più gradevoli alla vista rispetto a quelli usati fino ad oggi. Le nuove postazioni, lo ricordiamo, saranno installate anche al Puntone, dove verranno sostituiti i vecchi cassonetti. Si tratta quindi di una tappa importante anche sotto l’aspetto del decoro urbano. Ma non solo: il nostro obiettivo è anche quello di ridurre in modo sostanziale l’abbandono dei rifiuti fuori dalle postazioni, un fenomeno che purtroppo, specialmente d’estate, mette in difficoltà l’organizzazione, comporta spese ulteriori per le casse comunali e di fatto deturpa l’immagine del Comune. Dando la possibilità di gettare i propri scarti in qualsiasi momento speriamo che questa cattiva abitudine venga meno. Inoltre, una volta che il sistema sarà a regime, il cittadino che conferirà in modo corretto avrà un ritorno economico in bolletta. E più aumenta la differenziata più vantaggi economici ci saranno per il Comune. Insomma i benefici sono evidenti e quindi confidiamo nel supporto dei cittadini in questo passaggio: gli scarlinesi del resto si sono dimostrati sempre attenti alla raccolta dei rifiuti visto che, anno dopo anno, la percentuale di differenziata nel nostro Comune è sempre aumentata».

Anche nelle zone di Portiglioni e del Puntone, dove sono già presenti le postazioni ad accesso controllato, verranno sostituite le attrezzature presenti con nuovi contenitori. L’attività si inserisce in una complessiva revisione dei servizi che coinvolgerà tutto il territorio comunale e che riguarda anche i comuni limitrofi di Castiglione della Pescaia e Follonica.

«Con Scarlino proseguiamo le attività di riorganizzazione dei servizi legate al nostro nuovo piano industriale nella zona della costa nord maremmana – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Si tratta di Comuni a forte vocazione turistica e, per questo, la gestione dei rifiuti assume un ruolo strategico. Il nostro obiettivo è quello di svolgere al meglio i servizi così da rendere questi territori sempre più sostenibili, sia per chi vi abita sia per chi li visita. Come sempre, confidiamo nella collaborazione di tutta la comunità per questa nuova importante fase”.

Per conferire i rifiuti, una volta che il servizio sarà a regime, sarà obbligatorio l’utilizzo della tessera 6Card che dovrà essere ritirata al punto di consegna istituito all’ufficio di Sei Toscana in viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo a partire dal 20 aprile 2023. Le consegne verranno effettuate il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12. È a disposizione dei cittadini un video tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori.

In questi giorni arriveranno a casa di tutti i cittadini le lettere informative con tutte le info utili e la guida alla raccolta differenziata #buttabene. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno programmato anche quattro incontri pubblici che si terranno mercoledì 12 aprile, alle 18 alla sala Auser di Scarlino Scalo, in via Matteotti 25 e alle ore 21 nella sala dell’Auser del Puntone, in via Poggio Spedaletto. Martedì 18 aprile, alle 18 sempre nelle stesse location al Puntone e alle ore 21 a Scarlino Scalo.