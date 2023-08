A Scarlino c’è Carlo Frisi

L’imitatore sarà in piazza del Mercato (centro urbano capoluogo) lunedì 14 agosto



Scarlino: Una serata tutta da ridere a Scarlino. Lunedì 14 agosto in piazza del Mercato (centro urbano capoluogo) alle 21.30 è in programma lo spettacolo di Carlo Frisi. L’ingresso è gratuito.

L’imitatore presenta il suo nuovo show di cabaret, una galleria di imitazioni e parodie che prendono di mira particolari, dettagli, vizi, virtù e debolezze dei popolari personaggi protagonisti del nostro tempo come quelli della politica, tv e musica, solo per citarne alcuni da Papa Francesco a Sergio Mattarella e Il Volo. Carlo Frisi, campione italiano imitatori su Rai 2, protagonista con gli spettacoli del Bagaglino in onda prima su Rai 1 poi su Canale 5 farà divertire tutti in uno spettacolo coinvolgente e pieno di ironia.