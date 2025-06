A Sarteano arriva la voce del popolo palestinese

A Sarteano, sabato 28 giugno, arriva “Parlami di Gaza”, una mostra itinerante per aprire gli occhi su ciò che sta succedendo al popolo palestinese. A dare il patrocinio all’evento, promosso da ANPI, il Comune di Sarteano e Sarteanoliving.

Siena: Sabato 28 giugno alle ore 18:00, il Comune di Sarteano ospiterà, in Piazza XXIV Giugno, sotto le logge del Teatro degli Arrischianti, la mostra itinerante “Parlami di Gaza”, volta a celebrare la resilienza palestinese.

“Parlami di Gaza” è il progetto di tre artisti palestinesi, due dei quali sopravvissuti al genocidio, che unisce letture ad alta voce, musica e fotografie, in un connubio artistico che ormai da tempo sta toccando diverse città italiane.

L’evento, promosso da ANPI e con il patrocinio del Comune di Sarteano e Sarteanoliving, nasce dalla volontà comune di mettersi all’ascolto della testimonianza di chi è nato e cresciuto in Palestina, riuscendo a scappare dal genocidio. Un ascolto necessario per non rimanere indifferenti alla realtà, dopo quasi due anni dallo scoppio del conflitto, e per non restare indifferenti alle gravi condizioni di vita che il popolo palestinese sta affrontando, tra fame, assenza di cure e morti quotidiane.

La mostra vede unirsi le fotografie di Ahmad Jarboa, infermiere e fotografo palestinese sopravvissuto, che invitano le persone ad immergersi e perdersi negli scatti per ritrovarsi nella bellezza martoriata della città di Gaza alle letture di Mervat Alramli, una sceneggiatrice e scenografa palestinese nata a Gaza, nell'ospedale Al Shifa, oggi completamente distrutto, trasferitasi in Italia all’età di 12 anni. Ogni lettura sarà seguita dalla musica di Mohammed Abusenjer, musicista palestinese, anche lui sopravvissuto al genocidio e arrivato in Italia pochi mesi fa.

“L’Amministrazione Comunale appoggia completamente l’iniziativa, concordando sulla necessità di non chiudere gli occhi di fronte alle violenze genocide che Israele sta compiendo sulla Striscia di Gaza. - dichiara Vittoria Tramonti, Consigliera del Centrosinistra per Sarteano - È necessario, oggi più che mai, offrire uno spazio e un luogo sicuro al racconto della storia di chi subisce ogni giorno il peso di vedere la propria terra rasa al suolo e la morte delle persone intorno a sé. Il rischio è quello di abituarsi a immagini del genere e credo che il racconto profondo e toccante di Mervat e di Mohammed, con lo sfondo delle foto di Ahmad, possa farci riflettere su quanto peso ha una vita umana. Dalla nostra parte del mondo, quella dei privilegiati, mentre le nostre vite continuano a scorrere normalmente, unirsi alla causa palestinese è l’unico modo che abbiamo per resistere insieme a loro.”

Tra improvvisazioni e brani tradizionali, l’appuntamento accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della resistenza palestinese. All'interno della mostra sarà possibile acquistare le cartoline delle foto esposte, il cui ricavato sarà interamente inviato a supporto di Gaza.