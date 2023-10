A Santa Fiora la festa del Marrone Santafiorese con gli chef Mariangela Prianti e Pappagallo

Sabato 21 e domenica 22 ottobre



Santa Fiora: Torna a Santa Fiora la festa del Marrone Santafiorese sabato 21 e domenica 22 ottobre, un intero fine settimana dedicato al gusto e alla valorizzazione di una delle eccellenze dell’Amiata, il Marrone Santafiorese, la castagna, prezioso frutto autunnale, che ha rappresentato per secoli una delle primarie fonti di sostentamento della popolazione della montagna, divenendo la base di svariati piatti della tradizione.

Tante le iniziative in programma, quest’anno la festa vedrà anche la speciale partecipazione di due chef: il 21 ottobre, nel pomeriggio, dopo le 15 e 30, in piazza Garibaldi si terrà lo show cooking con il famoso e amatissimo chef Pappagallo, che sul suo canale youtube, è seguito da 500mila iscritti. Pappagallo terrà uno show cooking cucinando e spiegando in diretta una delle sue ricette. E poi la domenica, sempre in piazza Garibaldi, dopo le 15 e 30, lo show cooking a cura di Mariangela Prianti, giovane chef originaria di Santa Fiora, che si è diplomata cuoca professionista ad Alma, prestigiosa scuola internazionale di cucina italiana.



Da non perdere domenica 22 ottobre, alle ore 13, sotto il Portone, l’iniziativa “A pranzo con gli Sforza” che offrirà l'opportunità di conoscere uno dei tipici menù del periodo medievale. Per partecipare è necessario prenotare al 328 3846118 oppure al 338 4685689. (costo del pranzo 25 euro a persona con antipasto, maltagliati al ragù bianco, vellutata di ceci con gamberetti, arista con castagne e prugne, dolce, acqua e vino).



Sia il sabato che la domenica, per tutto il giorno a partire dalle ore 9, saranno esposti a Santa Fiora i prodotti tipici e le eccellenze dell’artigianato dell’Amiata e della Val d’Orcia. Alle ore 10 aprirà il bellissimo castagneto della Peschiera con possibilità di raccogliere le castagne. (Costo delle castagne: 3,50 euro al chilo).



Alla stessa ora apriranno anche gli stand gastronomici con specialità tipiche santafioresi a cura delle associazioni di Santa Fiora.



Non mancherà la musica ad allietare la festa: il sabato, dalle 12 alle 16, per le vie del centro storico si esibiranno le Bestie di Bacco, una Medieval rock band e a seguire alle 15 e 30 in piazza Garibaldi esibizione dei tamburini di Santa Fiora e lo show cooking di Pappagallo.



La domenica, alle 15 e 30, in piazza Garibaldi lo show cooking della chef Mariangela Prianti, sarà preceduto dalla sfilata del gruppo storico di Sarteano con l’esibizione degli sbandieratori e la partecipazione dei tamburini di Santa Fiora.



La domenica chiusura in bellezza con la premiazione del Marrone più grande e del chilo con meno Marroni.