A Santa Fiora il 5 gennaio le Befanate nelle frazioni e il 6 gennaio la Befana

Santa Fiora: Una tradizione tipica della Maremma Toscana e dell’Amiata rimane viva e attesissima nel comune di Santa Fiora, ovvero le Befanate: giovedì 5 gennaio, a partire dalle ore 17, nelle frazioni la Befana busserà alle porte delle abitazioni con la sua allegra compagnia di cantori e suonatori vestiti con abiti poveri, che danno spettacolo, suonando, cantando e ballando i canti della tradizione.

Inoltre, giovedì alle 15 e 30 al parco del Pratuccio riparte la Befana con i doni ai bambini, e salsicce e zuppa per i grandi. I gruppi di Befanai di Bagnolo partiranno dalla fiaccola al Pratuccio. A Marroneto il giro per le case del paese partirà dal circolino dove la festa riprenderà a fine giro, la sera, con musica a volontà. A Bagnore il ritrovo è alle 16 e 30 al bar da Bea per la partenza della Befana Bagnoraia. Sarà una grande festa con musica salsicce e vino brulé.

Nel capoluogo la Befana arriva invece in piazza Garibaldi il 6 gennaio, a partire dalle ore 16, per donare le calze ai bimbi. Chi fosse interessato può lasciare presso l’ufficio turistico la calza da far consegnare alla Befana riportando sopra il nome e cognome del bambino a cui è destinata. In piazza la festa proseguirà con animazione, truccabimbi, palloncini modellabili, bolle di sapone e pentolaccia a tema spazzacamini. E poi spettacolo finale con Gli spazzanoie.

