A Santa Fiora con Sei Toscana “Svuota tutto”

Giovedì 11 luglio e giovedì 1° agosto è programmata una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici

Santa Fiora: Con Sei Toscana “Svuota tutto”: è programmata per giovedì 11 luglio e giovedì 1° agosto una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici.

Sarà allestita nella zona di Fontespilli, in via Fratelli Rosselli, lungo la provinciale, la stazione ecologica itinerante in cui le utenze TARI del Comune di Santa Fiora potranno portare mobili vecchi e elettrodomestici non funzionanti nei giorni dell'11 luglio e del 1° agosto.

Cosa è possibile portare: mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, TV, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio.

Per accedere al servizio occorre presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti. Per informazioni 0564 965327.