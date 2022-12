A San Quirico di Sorano un Natale creativo e sociale “a risparmio energetico”

Nasce l’albero e la “luminaria” ad uncinetto!



San Quirico di Sorano: Era il mese di ottobre quando l’Associazione Pro Loco San Quirico lancia l’idea, che inizialmente sembrava una grande sfida, all’intera comunità della piccola frazione del Comune di Sorano. Considerato il caro energetico, la forte crisi che tutti stiamo attraversando, i giovani membri dell’ Associazione hanno optato per un Natale “a risparmio energetico”, facendosi portavoce di un forte messaggio, successivamente condiviso anche dall’amministrazione comunale.

A tutto ciò si è aggiunta la necessità di proporre un’iniziativa che, dopo due anni di distanziamento forzato a causa dell’emergenza sanitaria, ricreasse una di quelle iniziative aggreganti che contraddistinguono questo piccolo centro in cui, da sempre, generazioni diverse collaborano per un fine comune, atteggiamento che ha sempre aiutato a superare i “limiti” imposti dal piccolo centro. È iniziata così questa avventura che ha portato alla realizzazione dell’addobbo natalizio paesano interamente ad uncinetto: albero di Natale, “luminaria” ed addobbi per le attività commerciali del paese. Sono state oltre cinquanta le donne delle più disparate generazioni che hanno collaborato a questa che la Pro Loco definisce “un’immensa impresa oltrechè artistica ed ecosostenibile, di reale collaborazione e condivisione. Quando la creatività incontra il cuore possono nascere solo capolavori e questo è stato un capolavoro sia di manifattura che di socialità”. Il risultato è stato sorprendente e ancor di più l’entusiasmo che ha già smosso il vortice delle idee per il prossimo anno!