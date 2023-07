A San Marino per provare (ancora) a stupire

Il Big Mat Bsc giocherà gara uno venerdì 7 luglio, alle ore 20, al campo La Ciarulla Serravalle. Gli under 18 del Villa Croci non riescono a imporsi contro la Fiorentina in gara due della finale play-off

Grosseto: Prosegue la stagione in poule scudetto del Big Mat Bsc Grosseto che questo weekend se la vedrà con il San Marino. “Sarà una trasferta complicata – commenta Francesco Tiberi, seconda base del Big Mat Bsc Grosseto -, ma stiamo vivendo un buon momento dal punto di vista sia fisico che mentale. Nelle ultime tre gare giocate abbiamo ottenuto due vittorie pesanti contro il Parma Clima e adesso, alla luce anche della maggiore esperienza fatta nel girone di andata, vogliamo provare a mettere in difficoltà una corrazzata come quella del San Marino”.

Gara uno comincerà venerdì 7 luglio, alle ore 20, al campo La Ciarulla Serravalle. Il giorno dopo, sabato 8 luglio, alle ore 16 e alle ore 20 si giocheranno gara due e tre.

Si chiude al secondo posto la prima parte di stagione del Villa Croci Bsc Grosseto under 18. I ragazzi del manager Danilo Biagioli, allo stadio Simone Scarpelli, non riescono a imporsi in gara due della finale play-off contro la Fiorentina, cedendo il passo per 7-3. “Non abbiamo giocato – dichiara Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 - una delle nostre gare migliori. Peccato che sia successo nei play-off, quando eravamo obbligati a vincere per giocarci il titolo del campionato regionale la prossima settimana”.

La squadra biancorossa a settembre si giocherà il titolo italiano di categoria.

(foto Noemy Lettieri)