A San Galgano torna il musical: in scena “Far far west... Calamity Jane!”

Un cast con più di 30 cantanti, attori e ballerini, accompagna il pubblico in una storia western a tempo di musica

San Galgano: Nell’Abbazia di San Galgano (Siena) si rinnova l’appuntamento con il musical. Venerdì 29 agosto alle ore 21.15 va in scena “Far far west... Calamity Jane!”, commedia in atto unico, scritta e diretta da Clara Cosci.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Chiusdino e la Fondazione San Galgano, l’Associazione Accademia di Canto Moderno di Siena torna nel suggestivo tempio a cielo aperto, con lavoro originale che, questa volta, trascina il pubblico in una storia fatta di indiani e cowboys.

In una località sperduta e quasi deserta del west, ci si annoia finché un avvenimento eccezionale arriva a scaldare gli animi: la bella Dakota, di origini indiane, viene rapita dalla sua tribù di appartenenza. In città si assolda così Calamity Jane, per risolvere la questione. In un susseguirsi di scene brillanti popolate da personaggi bizzarri e divertenti, ogni tassello giungerà al suo posto, offrendo al pubblico un messaggio all’insegna dell’inclusione dove le differenze sono ricchezza e opportunità.

Un grande cast di oltre trenta cantanti-attori dà vita ad uno spettacolo curato fin nei minimi dettagli, che avrà come colonna sonora alcuni dei brani più amati del repertorio pop degli anni ’60 e ’70.

“Far far west... Calamity Jane!”, è il diciassettesimo lavoro teatrale inedito dell'Accademia di Canto Moderno, associazione culturale senese priva di scopo di lucro, che nasce nel 2006 nella volontà di diffondere la cultura musicale, in particolar modo la disciplina del canto, e le arti dello spettacolo.

L’ingresso è libero. I posti sono riservati. Per prenotazioni e informazioni www.accademiadicantomoderno.it; Tel. 388.6519272



