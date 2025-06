A San Casciano dei Bagni torna la Sagra del Ciaffagnone

A San Casciano dal 13 al 15 giugno torna la Sagra del Ciaffagone, l’antica frittella ,nata come dolce di Carnevale, da gustare dolce e salata. Per l’anno 2025 una novità: in degustazione anche tagliatelle fatte a mano con sugo di prugnoli.

Siena: Tutto pronto per l’edizione 2025 della Sagra del Ciaffagnone, l’attesissima festa dedicata a una delle ricette più antiche e identitarie del territorio, organizzata dalla Pro Loco di San Casciano dei Bagni. L’appuntamento è per il secondo weekend di giugno, nei giorni 13, 14 e 15, presso lo Stadio Comunale “A. Goracci”, tra stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e mercatini.

Protagonista indiscusso della manifestazione sarà ancora una volta il ciaffagnone, antica frittella salata della tradizione locale, nata come dolce di Carnevale e diventata ormai simbolo gastronomico di San Casciano dei Bagni. Si tratta di una sorta di crêpe rustica realizzata con farina, acqua, uova e sale, cotta nello strutto e servita calda, condita con pecorino, zucchero o cioccolato. Durante la sagra sarà possibile assistere dal vivo alla sua preparazione, che si distingue per il suggestivo “lancio in aria” della frittella prima di essere servita dorata e fragrante.

Per l’anno 2025 una novità: tra le specialità in degustazione anche tagliatelle fatte a mano con sugo di prugnoli, un ulteriore omaggio ai sapori autentici e stagionali del territorio.

"Quest’anno dopo un piccolo stop torna in grande forma la festa del Ciaffagnone. Siamo davvero felici di essere riusciti ad organizzare nuovamente la nostra festa e anche di poter presentare a tutti la novità gastronomica dalle tagliatelle fatte a mano condite con i prugnoli" dichiara Carolina Bologna, Presidente dell'Associazione Pro Loco di San Casciano dei Bagni.

Il programma del weekend inizia venerdì 13 giugno, con l’apertura degli stand gastronomici dalle ore 19:30, seguita dalla musica dal vivo con i Bang Cock. Si prosegue poi sabato 14 giugno, con l’apertura degli stand alle ore 19:30, dove sarà possibile degustare le specialità fino a tarda sera grazie al DJ set con Fabrik.

A concludere il weekend, domenica 15 giugno, il consueto mercatino aperto tutto il giorno, in occasione del quale gli stand gastronomici saranno aperti anche a pranzo a partire dalle 12:30. A seguire spettacolo di ginnastica artistica con Virtus Magione alle ore 17:00, esibizione della banda di San Casciano alle ore 18:00, e gran finale sempre a tavola a cena ma con la serata danzante animata da Lorenzo Vergili.

"Grazie alla Pro Loco di San Casciano dei Bagni, ai volontari e alle volontarie, che tornano a proporre una festa del ciaffagnone in grande stile, più ricca del solito di attività e di piatti tipici della nostra tradizione" commenta la Sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti.

La Sagra del Ciaffagnone è da oltre trent’anni uno degli eventi più sentiti dalla comunità locale, capace di unire sapori antichi, spettacolo e convivialità. L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire – o riscoprire – l’anima più genuina della cucina e dell’ospitalità toscana.