A.S.D. Giovanicalciatori Grosseto, al via con gli open day

Grosseto: “L’ A.S.D. Giovanicalciatori Grosseto, comunica la ripresa dell’attività come Centro Calcistico di Base e invita tutti i bambini dai 5 agli 11 anni a ritrovarsi per giocare insieme nell’ OPEN DAY di GIOVEDI 4 settembre dalle ore 17:15 alle 18:45 presso l’ accogliente e rinnovato complesso sportivo “Campo B. Zauli” ( ingresso cancello Viale Michelangelo).

L’invito è rivolto a tutti: ai piccoli giocatori che già hanno condiviso con noi l’esperienza della passata stagione e ai nuovi che vorranno unirsi , sempre animati dalla curiosità e la voglia di divertirsi nel condividere con i propri compagni la gioia per il pallone.

Ci saranno, ad attendervi, con rinnovato entusiasmo, Istruttori qualificati ed attenti nel saper tener viva e coltivare nel tempo la vostra passione per il calcio, guidandovi al rispetto delle regole di campo e di convivenza civile.

La nostra società fonda la propria forza nella semplicità e nell’accoglienza: tutto sempre a misura di bambino. Viene riconfermato ancora una volta il principio ispiratore secondo cui:” tutti , senza discriminazioni, hanno il diritto di crescere sereni nel divertimento e nel piacere del gioco, sostenendo il valore della cooperazione nella valorizzazione dell’ unicità individuale. L ‘obiettivo cardine è quello di guidare nel percorso di maturazione umana e sportiva, attuando metodologie di allenamento specifiche ed adeguate alle varie fasce di età. Vorremmo fattivamente contrastare l’abbandono della pratica sportiva dando una reale opportunità a tutti .Il trasferimento sul campo di questi princìpi è complesso ed impegnativo ma altrettanto gratificante, al fine di evitare le stereotipate esasperazioni calcistiche e non cadere, d’altra parte, in una banale routine.

Si comunica inoltre che l’inizio della stagione sportiva 2025-2026 è fissato per LUNEDI 8 settembre (dalle ore 17:00 alle ore 18:30)”, termina A.S.D. Giovanicalciatori Grosseto.

Per info: Silvio -cell.3483804667, Daniele - cell 3389064248 - Amedeo -cell. 3290774527.



