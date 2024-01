A Roccastrada un’area dedicata alla sosta dei camper. Approvato progetto

Approvato un progetto che individua l’area in piazza dei Montini

Roccastrada: la Giunta Comunale ha recentemente approvato un progetto di un intervento finalizzato alla realizzazione di un’area di sosta temporanea per camper in Piazza dei Montini a Roccastrada in linea con le politiche di sostegno del turismo all’aria aperta. L’area in questione, nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale, era già individuata con questa destinazione dagli strumenti urbanistici. E’ stato redatto ed approvato in questi giorni uno specifico progetto di fattibilità tecnico - economica che prevede la copertura finanziaria con risorse provenienti da un bando della Regione Toscana che finanzia interventi di realizzazione di aree attrezzate per la sosta dei camper.

COSA PREVEDE IL PROGETTO: L’area di piazza dei Montini, attualmente incolta ed inutilizzata, destinata ad accogliere i camper in sosta ha una superficie complessiva di circa 1.000 mq; verrà riprogettata per un nuovo utilizzo destinato al turismo ed alle attività ludico/ricreative, per la realizzazione di un’area per la sosta di camper e caravan. Sarà completamente recintata e verrà adibita per circa la metà della superficie a verde attrezzato con siepi ed alberature e con la dotazione di elementi di arredo urbano in legno, quali tavoli da pic-nic e cestini porta rifiuti.

L’intero spazio sarà ridisegnato con la previsione della realizzazione di una nuova pavimentazione con blocchetti di calcestruzzo, la realizzazione di un impianto di illuminazione, di reti elettrica e idrica, e con l’allacciamento alla rete fognaria esistente. Sarà inoltre previsto un idoneo sistema di videosorveglianza a garanzia del corretto utilizzo degli accessi all’area che verranno garantiti da un cancello scorrevole di ingresso. Un progetto dell’importo complessivo di circa 100 mila euro, di cui 75.000 per lavori.

“E’ un intervento previsto nel programma di mandato per il quale avevamo già lavorato a livello di pianificazione urbanistica - queste le parole del Sindaco Francesco Limatola -. Con questo nuovo step approviamo la fattibilità tecnica ed economica di un intervento finalizzato a riqualificare un’area attualmente inutilizzata e che crediamo possa diventare un punto di interesse per tutti coloro che effettuano questo tipo di turismo itinerante che necessita di aree appositamente attrezzate. Il progetto è stato sottoposto a richiesta di finanziamento alla Regione Toscana, partecipando ad un bando per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all’aria aperta. Confidiamo sul fatto che lo stesso sia ritenuto meritevole di attenzione e quindi finanziato per poter essere realizzato e poter essere fruibile già a partire dalla prossima stagione estiva”.