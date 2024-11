Nuove postazioni per la raccolta di piccoli apparecchi elettronici ed elettrici

Da oggi, i cittadini possono conferire in modo semplice, veloce e comodo i piccoli Raee, apparecchi elettrici ed elettronici. I tre nuovi box di raccolta si trovano a Roccatederighi, in via Trento (accanto al contenitore degli indumenti usati); a Sticciano Scalo, in via Vecchia (accanto alla casina dell’acqua) e a Ribolla (nell’area del presidio medico sanitario).

Roccastrada: È possibile conferire piccoli elettrodomestici come asciugacapelli, frullatori, spremiagrumi, bilance da cucina, ferri da stiro e altre piccole apparecchiature come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere.

“L’installazione dei contenitori per i Raee rappresenta un ulteriore passo avanti per rendere la raccolta differenziata più accessibile e capillare sul nostro territorio – commenta l’assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi –. Grazie ai contributi regionali e al sostegno di Ato Toscana Sud, siamo riusciti a introdurre un servizio che semplifica la gestione dei piccoli rifiuti elettronici ed elettrici, incentivando il loro corretto smaltimento. Questo risultato è il frutto dell’impegno costante della nostra comunità nel raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità ambientale. Continueremo a lavorare per ampliare le opportunità di conferimento e migliorare la qualità del servizio per tutti i cittadini”.

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che sono sempre a disposizione dei cittadini anche la stazione ecologica in località Il Bargio (aperta lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18) e il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, sfalci e potature chiamando il numero verde 800127484 o compilando l’apposito form suhttps://seitoscana.it/ritiro-ingombranti.