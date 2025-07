A Roccastrada i 30 anni di attività dell’architetta Francesca Maria Spolverati

Roccastrada: Venerdì sera 11 luglio Artemare Club con il comandante Daniele Busetto che faceva da cavaliere alla maestra dei maestri Tania Grisostomi dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto in assenza del marito Luigi Bisello anche lui maestro di Tango impegnato con la sua passione per il volo, ha partecipato al party in giardino della casa di Roccastrada dell’architetta Francesca Maria Spolverati, bella e anche brava tanguera, per i suoi “primi” 30 anni di attività dedicata all'architettura olistica, forma di progettazione che tiene conto del contesto sociale, economico ed ecologico, approccio che integra tutti i saperi antichi e moderni a carattere globale sulla cultura ambientale, quali il Feng Shui, il Vãstu, la Geobiologia, la Bioarchitettura, applicati in modo da rispettare e armonizzare la vita dell’essere umano e della natura, con l'obiettivo di raggiungere un'armonia tra i diversi elementi degli ambienti che si traducono poi in un conseguente stato di equilibrio nella persona che li vive, ville case o barche che siano. Tania Grisostomi ha fatto omaggio a Francesca di una splendida pianta di fiori bianchi e il comandante Busetto il raro libro “Tango Olistico” di Massimo Habib fornito dalla libreria Riva di Carta di Porto Santo Stefano. Eccellente il buffet con ottima scelta di vini e bevande di Cook.it del private chef and cooking classes Federico Francioli 3516712781.