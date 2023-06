A Rocca di Frassinello il concerto estivo del Grey Cat Jazz Festival

Quest’anno, ad esibirsi nella suggestiva barricaia della cantina progettata da Renzo Piano, sarà il grande artista italiano Sergio Cammariere



Gavorrano: Anche quest’anno, a Rocca di Frassinello, si rinnova l’appuntamento con la grande musica del Grey Cat Jazz Festival. Sabato 29 luglio, ad esibirsi nella spettacolare barricaia dell’unica cantina progettata da Renzo Piano, sarà il grande artista italiano Sergio Cammariere in un concerto solo piano accompagnato dal violoncello della musicista Giovanna Famulari.

Il concerto dell’artista calabrese arriva a coronamento della sua trentennale carriera, e nasce dall’intimità tra Cammariere e il suo strumento: riflessioni in musica che colgono l’essenza delle sue composizioni. Solo Sergio, solo pianoforte, solo voce, “solo” note e armonia. Canzoni, capaci di creare un ponte tra le arti, dove musica, cinema, teatro e letteratura si incontrano e si intrecciano felicemente.

Ogni brano esplora orizzonti musicali che vanno dal minimalismo sperimentale al blues, dalla forma canzone al jazz. Ad accompagnarlo sarà la violoncellista Giovanna Famulari, che si è esibita in Italia e in tutto il mondo a fianco di artisti come Nicola Piovani e Moni Ovadia, collezionando numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Tenco nel 2018 e nel 2020. Al concerto, che avrà inizio alle 21.30, seguirà una degustazione dei vini della cantina.

Ingresso: primi posti €30 – secondi posti €22 - Info e prevendite: www.eventimusicpool.it - Tel 0566 88400, visite@roccadifrassinello.it