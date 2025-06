A Roberto Sciò la cittadinanza onoraria di Monte Argentario

Monte Argentario: Si è tenuta stamani, 4 giugno, la cerimonia di attribuzione della Cittadinanza Onoraria a Roberto Sciò, imprenditore del settore alberghiero e Presidente onorario del Gruppo Pellicano Hotels, con il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria che ne ha votato all’unanimità il conferimento. Presenti le autorità locali, Roberto Sciò era accompagnato dalle figlie Marie Louise e Yvonne.

Il Sindaco Arturo Cerulli ha consegnato la Cittadinanza Onoraria del Comune di Monte Argentario a Roberto Sciò con questa motivazione “ A Roberto Sciò, innamorato vero di questo territorio, per avere individuato nel mare e nella natura selvaggia dell’Argentario un particolare punto di forza in grado di attrarre personaggi internazionali. Grazie al “suo” Pellicano, elegante, nostalgico e autentico, l’Argentario continua ad essere meta ricercata e riconosciuta nel mondo” , impressa su una pergamena realizzata dalla pittrice Mara Scotto.





È un gesto voluto dal Comune per rendere omaggio e manifestare gratitudine ad una personalità che ha contribuito a rafforzare l’immagine, il prestigio e l’identità di Monte Argentario a livello internazionale.

Durante la seduta il sindaco ha presentato, attraverso una nota biografica, la figura e l’operato di Roberto Sciò. Visibilmente commosso Roberto Sciò nel suo intervento ha dedicato parole di affetto e riconoscenza al territorio ed a tutti coloro che in tanti anni hanno collaborato e lavorato all’Hotel Il Pellicano “Monte Argentario non è solo un luogo meraviglioso, ma il luogo che mi ha ispirato. La terra che mi ha accolto e fatto comprendere ed amare la semplicità della bellezza della natura. E’ la terra dove una comunità mi ha rispettato e aiutato. Condivido questo riconoscimento con tutte le persone che hanno lavorato con me ed in particolare nomino mia figlia Marie Louise che ha contribuito a far conoscere Il Pellicano nel mondo e continuerà a farlo”.

Nota biografica

Correva l'anno 1967 quando Roberto Sciò arrivò per la prima volta all’Argentario invitato dall'amico Bill Kruger, industriale canadese che, attraversato l'atlantico a vela, aveva attraccato il suo schooner a Porto Santo Stefano e fu allora che pernottò per la prima volta all'Hotel Il Pellicano aperto da Patsy e Michel Graham nel 1965. La prima persona che incontrò in hotel fu Charlie Chaplin, con cui ebbe modo di stabilire una consuetudine quando negli anni a seguire divenne ospite abituale, letteralmente rapito dalla bellezza e dall'eleganza dell’Argentario e di quella piccola struttura alberghiera. Negli anni sessanta Il Pellicano era composto da 18 camere, un ristorante, un piccolo bar, un campo da tennis e uno spazio per il gioco delle bocce ed era contornato da 4 ville private appartenenti a 4 diversi azionisti dell’hotel.

Nel 1974 Sciò ebbe l'opportunità di acquistare la villa in cui soggiornava Chaplin e nel 1979 l'intero pacchetto azionario dell’hotel messo in vendita dai Graham in quanto non redditizio intuendone le potenzialità e temendo che quel luogo tanto amato potesse finire nelle mani di qualcuno che potesse distruggerne la sobria eleganza. Così, per passione e amore per l'Argentario, intraprese quest'avventura con la sfrontata certezza che, nonostante le difficoltà, avrebbe imposto all'attenzione internazionale sia Il Pellicano che il magnifico territorio che l'ospitava. Per ottenere il successo doveva aumentare la recettività e cambiare le modalità di gestione. Fu così che nel tempo acquistò tutte le 4 ville confinanti l'hotel, più la Villa di Marta Marzotto, trasformandole in camere d'albergo. All'epoca fu tra i pochissimi, se non gli unici, a richiedere in Italia il cambio di destinazione da residenziale ad alberghiero. Ottenne anche dall'Amministrazione comunale i permessi per costruire altre camere, un secondo ristorante e bar, una palestra, una zona SPA e un garage. Con questi cambiamenti strutturali Il Pellicano ha potenziato nel tempo la sua capacità ricettiva passando da 18 a 50 camere. E oggi si può dire che l'economia di scala e i connessi investimenti finanziari sono stati fondamentali per raggiungere il successo internazionale ed economico. L’altro cambiamento che ha contribuito in maniera determinante al successo è stato quello culturale. Sciò ha voluto rendere la Pellicano Hotels un'icona di stile riconosciuta nel mondo dell'ospitalità, e per farlo era necessario passare dalla cultura dell’lo alla cultura del Noi perché la cura maniacale del più piccolo dettaglio da parte di tutti è la chiave per assicurare il benessere agli ospiti. La Pellicano Hotels oggi è il brand Italiano dell'eleganza e del lusso il cui valore è riconosciuto internazionalmente e portato ad esempio per il modo di operare, per Io stile e per i meritati successi. Durante i primi due giorni dei festeggiamenti del cinquantenario dell’Hotel Il Pellicano oltre 120 milioni di persone hanno seguito l'evento attraverso i vari media. Quest'anno, nel mese di giugno, Il Pellicano festeggerà il sessantesimo anniversario e saranno presenti i giornalisti delle più importanti testate internazionali del turismo, della moda e dell'economia. Alcune cifre di per sé significative dell'esercizio 2024 dell’Hotel Il Pellicano : 103 articoli stampa pubblicati – 10.400 camere disponibili – 8.201 camere vendute – 153 persone impiegate - € 20.061.000 sono stati i ricavi 2024. Nel 2023 per assicurare un futuro di continuità e crescita al Gruppo Pellicano Hotels, nel quale oggi trovano occupazione 335 collaboratori, le porte del gruppo sono state aperte ad un importante partner finanziario come Aermont. Così grazie alle nuove risorse apportate, il Gruppo Pellicano Hotels ha già acquisito altre due strutture alberghiere, che saranno operative nel 2027, e il programma di espansione prevede di arrivare a 8 Hotels operativi entro il 2030. L’impegno della famiglia Sciò per il Pellicano prosegue dunque, Roberto è Presidente onorario e la figlia Marie Louise è CEO e direttore creativo della Pellicano Hotels”.