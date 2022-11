A QB si presenta il libro "White light" con Edicolacustica

Grosseto: Iniziativa con Edicolacustica a QB in piazza della Palma a Grosseto. Domani, mercoledรฌ 9 novembre alle 18.30 รจ in programma la presentazione del libro "๐–๐ก๐ข๐ญ๐ž ๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ" ๐๐ข ๐ƒ๐š๐ฏ๐ข๐๐ž ๐‚๐š๐ญ๐ข๐ง๐š๐ซ๐ข. ๐‘ฐ๐’๐’•๐’“๐’๐’ ๐’–๐’„๐’† ๐‘จ๐’๐’ƒ๐’†๐’“๐’•๐’ ๐‘ฎ๐’–๐’‚๐’›๐’›๐’Š, ๐’Š๐’ ๐’†๐’‚๐’•๐’๐’“๐’† ๐’ ๐’Š ๐‘ฌ๐’ ๐’Š๐’„๐’๐’๐’‚๐’„๐’–๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’‚ ๐’Š๐’๐’”๐’Š๐’†๐’Ž๐’† ๐’‚๐’ ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’Š๐’‚๐’๐’•๐’ ๐‘ด๐’Š๐’„๐’‰๐’†๐’๐’† ๐‘บ๐’„๐’–๐’‡๐’‡๐’Š๐’๐’•๐’•๐’Š.



Il legame tra Edicolacustica e Davide Catinari รจ nato quando EdicolAcustica nel 2016 partecipรฒ al Karel Music Expo di Cagliari organizzato proprio da Catinari. Grazie alla Rete dei Festival del Mei, associazione che contribuisce a tutelare e favorire lo sviluppo dei festival per la musica emergente in Italia, le loro strade si sono poi incrociate di nuovo al Mei di Faenza.

Nel libro โ€œWhite lightโ€, Catinari racconta di un musicista ex tossicomane che viene assunto a tempo determinato come sostituto di un farista misteriosamente scomparso, secondo un programma per il reinserimento sociale successivo alla riabilitazione. La consapevolezza dell'isolamento che l'attende lo spinge a dotarsi di una generosa quantitร di sostanze vietate per affrontare le tre settimane previste dal contratto. Quella che sembra un'occasione per sopravvivere al suo passato, dopo aver bruciato soldi, amicizie e matrimonio, si trasforma in una compulsiva ossessione per il precedente occupante del faro, in seguito al ritrovamento di una cartella contenente appunti abbandonati dal misterioso autore, inspiegabilmente ignorata dall'autoritร militare responsabile della struttura.

Catinari รจ musicista, autore e organizzatore di festival. Premio Lunezia 1999 e premio PIMI 2009, รจ il fondatore dei Dorian Gray, la band con cui ha pubblicato sette album e frequentato palchi di tutto il mondo, dalla Cina al Canada, isole comprese. Laureato in Scienze Politiche con un documentario di argomento storico, scrive di musica per Linus ed รจ direttore artistico di Vox Day, cooperativa di produzione eventi live e festival tematici.

EdicolAcustica oggi

Il 21 luglio 2022 ha segnato la ripartenza ufficiale del progetto dopo la scomparsa prematura a marzo di Michele Scuffiotti. Il San Rocco Festival nella sua data di apertura della terza edizione ha ospitato al Forte San Rocco di Marina di Grosseto l'evento โ€œE si continua il cantoโ€ durante il quale alcuni degli artisti e cantautori da sempre legati al progetto di Michele e Alberto hanno scelto e reinterpretato un brano del grande repertorio della musica d'autore italiana accompagnati dal vivo dalla band storica di EdicolAcustica. Nell'occasione รจ stata presentata, con l'avvio del tesseramento, l'associazione culturale EdicolAcustica Aps che si propone di dare continuitร e struttura al progetto made in Grosseto dal 2014. Grazie al calore del pubblico, alla scelta degli artisti di partecipare gratuitamente alla serata, al contributo del Comune di Grosseto e al sostegno di tanti sponsor e amici i proventi di quella serata sono serviti per realizzare il primo obiettivo dell'associazione, uno dei tanti sogni di Michele rimasti in sospeso.

รˆ nata l'Edicola viaggiante, una struttura a grandezza naturale ideale per ospitare showcase, interviste e dirette social proprio come succedeva in piazza Ferretti all'edicola Scuffiotti. Con questo chiosco itinerante EdicolAcustica parte da Grosseto per andare a scoprire nuovi talenti in tutta Italia. La prima tappa รจ stata al Mei di Faenza, la kermesse nazionale della musica indipendente ed emergente; in questa occasione l'annuale edizione del Premio dei premi รจ stata intitolata alla memoria di Michele Scuffiotti. E a proposito di novitร , รจ nato anche un nuovo format, EdicolAcustica Studio, grazie alla collaborazione con il portale PuntoZip: ogni venerdรฌ alle 21 un artista in showcase nell'appuntamento condotto da Alberto Guazzi e Marco D'Alรฒ.

Le puntate possono essere seguite su Facebook, YouTube e sul sito www.puntozip.net