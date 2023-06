A Punta Ala riqualificata l’area a parcheggio e passeggiata di via della Dogana

Domani, venerdì 9 giugno, apre anche la nuova isola ecologica per il conferimento del verde presso il Fornino.



Castiglione della Pescaia: Nel 2000 l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha firmato con la Società Punta Ala un accordo per il passaggio al patrimonio dell’ente di alcune strade sulle quali può procedere con le dovute manutenzioni, nelle altre, come quelle che conducono al porto, alle località Pozzino, Fornino ed alla Molletta sono di competenza di proprietari diversi.

«La Giunta – spiega la sindaca Elena Nappi – ha approvato un importante progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’ufficio Lavori pubblici dell’ente che riguarda Punta Ala realizzando la messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità, la riqualificazione di un parcheggio esistente, la sistemazione di via della Dogana e le manutenzioni in via della Molletta e in via delle Sughere».

«In questo momento abbiamo deciso di rigenerare uno dei salotti buoni di Punta Ala – dichiara Nappi – via della Dogana, la passeggiata lungomare più frequentata da turisti e residenti, che si presenta con un manto particolare e moto più oneroso rispetto alle consuete asfaltature, il Color Bit, un conglomerato colorato drenante ed ecocompatibile. L’amministrazione comunale ha voluto dare per la prima volta una degna sistemazione al parcheggio presente in zona Weltring, riqualificandolo con una soluzione ideale per il luogo in cui si trova, che permette un maggiore confort per il passaggio degli automezzi e mantiene al suolo una capacità drenante. Abbiamo dedicato attenzione a due zone molto frequentate come via della Molletta e via delle Sughere, dove è presente una delle prestigiose strutture alberghiere della frazione».

«L’amministrazione comunale – conclude la sindaca Nappi – sta lavorando per dare servizi migliori al turismo e di conseguenza benefici e benessere agli operatori turistici ed agli abitanti di Punta Ala, come l’apertura della nuova isola ecologica per il conferimento del verde che sarà operativa da domani, venerdì 9 giugno presso il Fornino ed il servizio di Guardia medico-infermieristica al via dal 15 giugno».