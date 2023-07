A Punta Ala l’isola ecologica per la raccolta del verde

Fino al 30 settembre sarà in funzione in località Fornino, a Punta Ala, l’isola ecologica che raccoglierà sfalci e potature



Punta Ala: Nuovo servizio di raccolta differenziata a Castiglione della Pescaia. Fino al prossimo 30 settembre, il Comune e Sei Toscana hanno attivato il punto di raccolta per gli sfalci e le potature a Punta Ala, in località Fornino. La struttura è aperta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18; il martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13. Possono conferire all’isola ecologica sia i privati cittadini sia le utenze non domestiche (come le attività di giardinaggio) locate nel comune castiglionese. I cittadini possono conferire gli sfalci e le potature anche negli appositi cassonetti stradali presenti sul territorio comunale.

“L’amministrazione comunale – spiega la sindaca Elena Nappi – è soddisfatta di poter offrire questo nuovo servizio alla collettività di Punta Ala e a tutti i castiglionesi. Con l’apertura dell’isola ecologica per la raccolta degli sfalci e potature rispondiamo ad una importante esigenza del territorio che fa del verde una delle sue caratteristiche più apprezzate, insieme alle acque limpide del mare e alla serenità dei luoghi. Si tratta di un servizio che ha l’obbiettivo di disincentivare la cattiva abitudine di abbandonare nell’ambiente questa tipologia di rifiuto, un’azione da sempre vergognosa, incivile, indice di mancanza di responsabilità e senso civico, che non solo sfocia in una spesa aggiuntiva a carico di tutta la popolazione per il ripristino dello stato dei luoghi, ma che può anche contribuire a instaurare situazioni pericolose, come potenziali inneschi di incendi, mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone e del patrimonio boschivo”.

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano inoltre che, per il conferimento dei rifiuti ingombranti, sono a disposizione due canali: la stazione ecologica in via dei Drappieri in località Padule, aperta nel periodo estivo (fino al 15 settembre) dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ritiro gratuito a domicilio, con prenotazione tramite numero verde 800127484 o modulo su sito internet di Sei Toscana.