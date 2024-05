A Prata apre il nuovo ufficio postale dal 31 maggio

Ecco cosa cambia nell’erogazione del servizio nei prossimi giorni



Prata: Il Comune di Massa Marittima informa i cittadini che a partire dal 31 maggio l’ufficio postale di Prata aprirà nella nuova sede in piazza Lolini 18. Per consentire il trasferimento dall’attuale sede di piazza Guerrazzi le Poste resteranno chiuse dal 24 al 30 maggio.

La clientela in quei giorni potrà rivolgersi agli uffici postali di Massa Marittima, in piazzale Mazzini 1, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35. Sarà possibile ritirare anche pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto, etc).

In alternativa i cittadini potranno recarsi agli uffici postali di Boccheggiano, in via Torquato Tasso 25, aperto il martedì e il giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e di Montieri, in via Roma 9, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45.

Il Comune di Massa Marittima esprime soddisfazione per l’imminente apertura della nuova sede di Poste Italiane a Prata. Una vicenda che è stata seguita con grande attenzione: nei mesi successivi alla chiusura della filiale per il cedimento di una porzione del tetto in via Nuova, il Comune si è adoperato sin da subito insieme a Poste Italiane, al fine di scongiurare la chiusura per lunghi periodi dell’ufficio, garantendo soluzioni alternative, anche attraverso strutture provvisorie, pur di mantenere attivi i servizi postali nella frazione. È una buona notizia per i cittadini, anche perché la nuova sede sarà migliore in termini di accessibilità.