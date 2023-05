A Porto Santo Stefano "Seljm" la barca d’epoca delle circumnavigazioni del globo

Monte Argentario: E' arrivato allo storico molo della Pilarella di Porto Santo Stefano Seljm, il Sangermani di 34 metri che nei suoi quarant’anni di yachting ha circumnavigato il globo per ben tre volte, magistralmente assistito alla banchina dall'operatore Maurizio Schiano del Porto Turistico Domiziano e documentato da Artemare Club per l'archivio storico dello Yachting all'Argentario custodito presso la sede dell'associazione.



Ricorda il comandante Daniele Busetto che Seljm e' stato progettato da Anselmo Boretti e costruito nel 1980 presso il rinomato cantiere Sangermani, registrato nel Regno Unito con Londra come porto di origine ha il nome dell’architetto costruttore delle più belle moschee d’Oriente, nel 1995 il suo armatore pianificò "Around the World in Eighty Years", una circumnavigazione del globo completa partecipando sia all'America's Cup di Auckland che ai Giochi Olimpici di Sydney, dove era lo yacht VIP ufficiale. Il viaggio ebbe un tale successo che successivamente ne furono intrapresi altri due intorno alla terra. Seljm nei decenni della sua vita ha partecipato a tante regate classiche sempre con onore, vincendo spesso nella sua classe come l'Antigua Classic Regatta arrivando anche al primo posto nel "Concours d´Elegance" per yacht. È una goletta unica sia nel design che nei servizi.





Artemare Club, anche quest'anno seguirà con attenzione e darà informazione di tutto l'importante traffico yachting nei porti dell’Argentario e non solo.