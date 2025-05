A Porto Santo Stefano la nave da crociera Santa Maria Manuela

Monte Argentario: E' arrivata a Porto Santo Stefano davanti Artemare Club Santa Maria Manuela una goletta portoghese a quattro alberi che offre viaggi di formazione velica e avventura, vacanze attive in barca a vela, spedizioni ambientali e programmi di sviluppo del team per un massimo di 44 ospiti paganti. Tipo di nave che piace molto al comandante Daniele Busetto che racconta di lei, originariamente nave da pesca del merluzzo, Santa Maria Manuel appartiene al Grupo Jerónimo Martins ed è la nave sorella della Creoula della Marina Portoghese. Santa Maria Manuela è stata costruita nei cantieri navali CUF a Lisbona nel 1937, come un lugre bacalhoeiro - lugre da pesca del merluzzo, la simile Creoula è stata costruita negli stessi cantieri navali nello stesso periodo, altra nave simile e ancora esistente è l'Argus del 1938 dal cantiere De Haan & Oerlemans, Heusden, Olanda. Dalla sua costruzione e fino alla fine degli anni '80 Santa Maria Manuela è stata impiegata nella pesca del merluzzo nei mari di Terranova e Groenlandia, essendo una delle navi della Flotta Bianca, come era conosciuta la flotta peschereccia portoghese a Terranova, a causa del colore bianco della maggior parte delle loro navi. La nave era di proprietà della compagnia di pesca Empresa de Pesca de Viana fino al 1963 quando fu venduta all'Empresa de Pesca Ribau. Durante gli anni '60, la Santa Maria Manuela subì diverse modifiche e miglioramenti tecnologici per poter continuare l'attività di pesca, infine nel 1993, considerata definitivamente obsoleta, la nave fu parzialmente demolita, conservando solo lo scafo. Nel 2007, Pascoal S.A. acquistò i resti della nave e avviò un lungo e ben documentato processo di restauro nei cantieri navali di Aveiro, riportandola al suo stato originale nel 2010. Ha partecipato alla Fete-Maritime-de-Brest-2016 Tall ships Race nel 2016. Welcome alla nave da crociera la Santa Maria Manuela da parte di Artemare Club!